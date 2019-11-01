Смольный рассказал о закрытии 271 маршрутки с буквой «К» в двух Excel-табличках

ГКУ «Организатор перевозок» детально показал, как собирается компенсировать исчезновение всех автобусов с буквой «К» и какие сохраняющиеся маршруты подхватят пассажиров с тех, что закроются. Две таблички в формате Excel появились на сайте «Организатора перевозок».

В комитете по транспорту их назвали «удобной формой».

«Теперь горожане могут найти «коммерческий» маршрут, которым они пользовались, в таблице и определиться, какими видами транспорта они смогут воспользоваться после 16 июля 2020 года и как изменится класс и количество транспортных средств на маршруте», – сообщили в ведомстве.







Стоит отметить, что за месяц до того, как были «разработаны сводные таблицы», во всех районах прошли встречи представителей комитета по транспорту и «Организатора перевозок» с петербуржцами. На этих встречах принимались пожелания граждан, однако до встреч всю информацию о грядущих изменениях в маршрутной сети можно было получить только с карт «Организатора перевозок», которые сложно назвать понятными.

Напомним, что в 2020 году должна быть реализована масштабная реформа общественного транспорта: после 15 июля маршрутная сеть Петербурга сократится вдвое. Предполагается, что из более чем 660 маршрутов останется чуть больше 360. Чтобы компенсировать потерю, власти усилят существующие направления, а также откроют около 100 новых. Сохранившиеся маршруты будут разыграны между перевозчиками на аукционах. Одно из требований властей – новый и комфортный подвижной состав.



