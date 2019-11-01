В 20-миллионном Дели закрыли все школы. Индийский город признан «газовой камерой»
Власти Индии приняли решение на несколько дней прекратить занятия во всех учебных заведениях второго по величине города страны из-за ситуации с экологией.
«В связи с повышением уровня загрязнения в Дели <...> правительство решило, что все школы будут закрыты до 5 ноября», – цитирует 1 ноября заявление главы администрации города Арвинда Кеджривала издание The Hindu.
По его словам, ситуация в одном из крупнейших городов страны уже напоминает «газовую камеру». Власти также решили раздать в школах 5 миллионов масок.
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Главной причиной катастрофической ситуации с чистотой воздуха в Дели стало поджигание полей, которое традиционно устраивают фермеры в штатах Харьяна и Пенджаб. Это делается для того, чтобы подготовить землю для следующих посадок. В этом году это усугубляется национальным праздником Дивали, который отмечается в последних числах октября. Во время празднеств по всей Индии устраивают фестиваль огней, зажигают свечи и фонарики, взрывают петарды и запускают фейерверки.
Ранее индийская служба BBC сообщила, что содержание вредных частиц PM 2,5 в воздухе составляет 533 микрограмма на кубический метр, тогда как нормой считается 25 микрограммов.