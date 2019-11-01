В 20-миллионном Дели закрыли все школы. Индийский город признан «газовой камерой»

Власти Индии приняли решение на несколько дней прекратить занятия во всех учебных заведениях второго по величине города страны из-за ситуации с экологией.

«В связи с повышением уровня загрязнения в Дели <...> правительство решило, что все школы будут закрыты до 5 ноября», – цитирует 1 ноября заявление главы администрации города Арвинда Кеджривала издание The Hindu.

По его словам, ситуация в одном из крупнейших городов страны уже напоминает «газовую камеру». Власти также решили раздать в школах 5 миллионов масок.





Главной причиной катастрофической ситуации с чистотой воздуха в Дели стало поджигание полей, которое традиционно устраивают фермеры в штатах Харьяна и Пенджаб. Это делается для того, чтобы подготовить землю для следующих посадок. В этом году это усугубляется национальным праздником Дивали, который отмечается в последних числах октября. Во время празднеств по всей Индии устраивают фестиваль огней, зажигают свечи и фонарики, взрывают петарды и запускают фейерверки.

Ранее индийская служба BBC сообщила, что содержание вредных частиц PM 2,5 в воздухе составляет 533 микрограмма на кубический метр, тогда как нормой считается 25 микрограммов.