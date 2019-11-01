Проститься с убитым в детском саду «Сказка» ребенком пришел весь Нарьян-Мар

Прощание с ребенком, которое проходило 1 ноября в морге города, сделали открытым из-за большого желания жителей Нарьян-Мара выразить семье свое сочувствие и сострадание.

В разговоре с РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в НАО Галина Гуляева сказала: «Мне кажется, весь город пришел, весь город плачет, море цветов».









На протяжении всей процедуры, и не только с семьей ребенка, работали психологи. Гуляева рассказала, что у пары есть еще один ребенок, семья – полная, благополучная.





31 октября во время тихого часа в детский сад Нарьян-Мара зашел мужчина. Он просто позвонил в звонок, и ему открыл охранник. Мужчина поднялся на второй этаж и вошел в старшую группу, где дети готовились ко сну. Он несколько раз ударил ножом одного из детей — шестилетнего мальчика. От полученных ранений ребенок скончался.

Подозреваемого задержали на месте, в пятницу суд заключил его под стражу. Охранник детского сада задержан.