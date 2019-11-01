СК объявил в международный розыск «вора в законе» Гули, соратника которого убили в Петербурге

Столичные следователи объявили в международный розыск «вора в законе» Надира Исмаилова, известного в преступных кругах как Гули. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Исмаилова подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии. Дело возбуждено по сравнительно свежей статье 210.1 УК РФ.

По данным следствия, с 2009 года подозреваемый, будучи за границей, пользуясь авторитетом и влиянием в преступной сфере, причисляя себя к «ворам в законе», занимался организацией, руководством и координацией преступной деятельности в Москве и других регионах России. Кроме того, в отношении Исмаилова расследуется уголовное дело о похищении людей для вымогательства в столице и Тольятти. По этому делу ему заочно предъявлено обвинение. Также заочно Гули избрали меру пресечения в виде ареста.

Имя Надира Исмаилова связано и с Петербургом. В 2017 году в Стамбуле были задержаны 8 граждан Турции и Азербайджана по подозрению в покушении на вышеупомянутого «вора в законе». Один из них, Джамал Гасанов, был заочно арестован за убийство, совершённое в Северной столице. 28 апреля 2017-го возле своей парадной дома на Ленинском проспекте шестью выстрелами из пистолета «Макаров» был убит Джабир Хасанов, который в воровской среде считался представителем Гули в Петербурге. Ликвидация Хасанова была связана с тем, что он в Турции отрезал ухо соратнику другого «вора в законе» – Ровшана Ленкоранского.



