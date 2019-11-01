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01.11.2019 16:41
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«Звоните Гергиеву». Концерт для животов с Мариинским оркестром

Бурлящие животы не нарушили музыкальной гармонии в московском концертном зале «Зарядье». Артисты Мариинки стоически выдержали программу, после занавеса музыкантов увезла скорая.

«Звоните Гергиеву». Концерт для животов с Мариинским оркестром

Фото: «Фонтанка.ру»

31 октября в Большом зале московского «Зарядья» зрители наслаждались оперой Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда». За пультом стоял Валерий Гергиев, на сцене – хор и солисты Мариинского театра, а в оркестровой яме страдал симфонический оркестр. К первому ноября с отравлением слегли тринадцать человек, шестеро из них в больнице.

– Ели перед началом, некоторые ещё во время перерыва разбирали ланч-боксы, так что плохо стало прямо во время выступления. И всё, побежали. Кто-то смог сразу выскользнуть, почистились, выпили уголь и оклемались. Всё-таки в яме сидим, не так заметно. Другие терпели до последнего, потом лежали в гримёрке. Скорые забирали оттуда, увозили из гостиницы, – рассказал «Фонтанке» один из музыкантов. 

На многократную рвоту, озноб и боли в животе пожаловались 13 человек. Семь решили долечиваться сами, остальных забрали врачи. В основном досталось оркестру. Трое госпитализированных – это ударные, альт и вторая скрипка, она же замещает концертмейстера. Они приходят в себя в Инфекционной клинической больнице №2. Ещё троих пролечивают в другой столичной больнице. По информации московского департамента здравоохранения, среди них один ребёнок, которого также подкосила кишечная инфекция неясной этимологии. Подросток пел на сцене и проявил недетское самообладание: выступление он выдержал до конца.  

– Мальчик лет 13 на вид, он из хора, приглашённый. Видно, тоже угостился. И он допел, – оценивают выдержку артисты, с которыми пообщалась «Фонтанка». 


На выездных концертах им не до пиршеств. Репетиции, дневные и вечерние выступления с перерывами, которые зачастую не превышают двадцать минут – в кафе не порассиживаешься. Завтракали в гостинице, претензий к еде за три дня нет. В самом «Зарядье» столовая есть, но распробовать местную кухню, говорят, не успели. Артистов водили туда раз или два, но потом принимать их по непонятной причине перестали. Пришлось перейти на сухой паёк. 

Последние два дня еду приносили коробками по пять-шесть штук, расставляли в гримёрках. Ели все желающие – от солистов до работников сцены. Меню без изысков: вода или сок, какой-то фрукт, салат из овощей и мясо с гарниром. По словам артистов, это была курица: 30 октября с рисом, 31-го с макаронами. И дело, уверены они, явно не в пасте, сомнительно выглядела (пахла) как раз курица : «Там просто понюхать – и всё понятно». Нашлись те, кто предпочёл поголодать до вечера. Однако некоторых голод одолел. 

– Понимаете, духовики, например, не могут не есть. Им нужно, чтобы в животе что-то было, иначе они выступать не смогут.

Сказать, кто именно заботится об их питании на гастролях, артисты затруднились. Паёк приносили в пакетах без опознавательных знаков, безликая тара на компанию-поставщика также не указывала. 

Однако уже ясно, что обед для артистов Мариинского театра заказали в московском сервисе по доставке еды «Дело вкуса». После звонка туда «Фонтанка» поняла, как компания расположила клиентов из мира академической музыки,  при звонке в службу заказов вместо гудков ожидание скрашивает отрывок из цикла «Времена года» Антонио Вивальди. 

После того как Вивальди доиграл, корреспонденту «Фонтанки» заявили, что «в курсе ситуации» с отравлением и посоветовали написать письмо на электронную почту.

На сайте сервиса «Дело вкуса» указано, что компания зарегистрирована на индивидуального предпринимателя Сергея Анисимова. По данным СПАРК, Анисимов является одним из совладельцев ООО «Городская служба питания». Компанией также владеет Анисимова Елена.


Роспотребнадзор планово проверял «Дело вкуса» в марте. Специалисты застали неудовлетворительное состояние помещений цеха для приготовления пищи. Работники трудились в комнатах с облезлым потолком и стенами, сколотой плиткой на полу. У двоих поваров в образцах смывов с рук нашли бактерии группы кишечных палочек. Также у компании отсутствовали документы, подтверждающие качество продуктов, часть из них забраковали. 

«Ранее данный цех по производству готовой еды размещался по другому адресу и принадлежал юридическому лицу ООО «Городская служба питания «Дело вкуса». В связи с аналогичными нарушениями работа этой компании Управлением Роспотребнадзора по Москве была приостановлена, в дальнейшем компания прекратила свою деятельность и переехала по новому адресу (Чермянский проезд, дом 7), где продолжила свою работу в качестве деятельности индивидуального предпринимателя с теми же нарушениями», — уточнили в столичном Роспотребнадзоре.

По информации ведомства, петербургские гастролёры слегли с пищевой инфекцией. Все пациенты в состоянии средней тяжести и накануне ели салаты и куриную продукцию от кейтеринговой компании «Дело вкуса». Начальник эпидемиологического отдела столичного Роспотребнадзора уточнила, что на данный момент её деятельность приостановлена, помещения опечатаны.

Познакомившиеся с фирмой артисты, впрочем, говорят, что дело не столько в ней, сколько в условиях их работы: есть будут то, что дают, и тогда, когда это решит единственный человек, под которого «заряжен театр».  

Начальник управления пресс-службы департамента культуры Москвы Анна Шалимова отметила, что хоть департамент и является учредителем концертного зала «Зарядье», но комментариев давать не будет. «Позвоните Гергиеву», — рекомендовала она «Фонтанке». 

В концертном зале «Зарядье» отправили примерно по тому же адресу – в благотворительный фонд Валерия Гергиева. Там затруднились назвать даже примерное количество музыкантов, которые уехали на гастроли, но уверили, что сдавать билеты на ближайшие концерты нужды нет. 

Только в оркестре порядка 60 человек, заменить приболевших можно. Сегодня вечером, как и планировалось, москвичи увидят оперу «Тангейзер». «Иоланта», дневные и вечерние концерты под управлением Валерия Гергиева в рамках Первого международного фестиваля «Зарядье» будут проходить до 4 ноября. Отравившиеся приходят в себя, в больнице уточнили, что они чувствуют себя замечательно, но ещё есть слабость после непростой ночи. 

Елена Ваганова, Татьяна Ципуштанова, 

«Фонтанка.ру» 

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