«Гипермаркеты под давлением». «Лента» закроет неприбыльные магазины в Петербурге и других городах

«Лента» рассматривает возможность закрытия нерентабельных гипер- и супермаркетов в Петербурге и в других регионах. Об этом сообщил финансовый директор компании Руд Педерсен на пресс-конференции 1 ноября.

По итогам первого полугодия «Лента» ушла в минус, получив чистый убыток в 4,5 млрд рублей против прибыли в 5,2 млрд рублей за аналогичный период 2018 года. Как пояснил Руд Педерсен, потеря связана с обесцениванием активов. Проанализировав работу 78 гипермаркетов и 79 супермаркетов, ретейлер осознал, что они не вернут полный объем вложенных в них инвестиций, и списал потерю.

По его словам, эти магазины не обязательно работают в минус, но и не демонстрируют тех результатов, на которые рассчитывала компания. Часть из них может быть закрыта, не исключил он. Точное количество топ-менеджер не назвал, но отметил, что среди них будут как гипермаркеты, так и супермаркеты, в том числе работающие в Москве и Петербурге.

Процесс уже идет. Так, за девять месяцев 2019 года компания закрыла два гипермаркета и семь супермаркетов. В их числе оказался магазин на проспекте Энгельса в Санкт-Петербурге.

«Гипермаркеты находятся под давлением», – заявил генеральный директор «Ленты» Герман Тинга. По его словам, на бизнес влияет покупательная способность. «Россияне иногда 40% заработка тратят на еду», – сказал он. С другой стороны, высокая конкуренция. По словам Германа Тинги, если вблизи «Ленты» открываются магазины формата «у дома», они зачастую оттягивают аудиторию на себя.



