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01.11.2019 16:17
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Москвичей, отравивших артистов Мариинского театра, уже закрывал Роспотребнадзор. Компания создала двойника

Московский сервис еды «Дело вкуса», который доставил неприятности с животами артистам Мариинского театра, уже закрывался сотрудниками Роспотребнадзора. Об этом «Фонтанке» рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора столицы Нона Фомкина первого ноября.

Ведомство приходило с плановой проверкой в «Дело вкуса» в марте. Тогда специалисты застали ободранные стены помещений, у двоих сотрудников в образцах смывов с рук нашли бактерии группы кишечных палочек. Также у компании отсутствовали документы, подтверждающие качество продуктов, часть из них забраковали.

Суд вынес постановление о приостановке работы предприятия на 90 суток. Юридическое лицо ликвидировали. Производство с теми же участниками переехало на новый адрес, фирмой руководит индивидуальный предприниматель Сергей Анисимов.

Накануне оркестр Мариинского театра выступил на фестивале в московском концертном зале «Зарядье». Артистов кормили обедом из ланч-боксов. После еды музыкантам стало плохо, на место вызывали скорые. 13 человек осмотрели медики, шестерых госпитализировали, в том числе ребёнка.


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