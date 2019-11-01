Валентина Матвиенко секретно сходила в БДТ. Путь к «Путешествию за кулисы» очистили эвакуаторами

Ради секретного приезда Валентины Матвиенко в БДТ в первый день ноября расчищали путь эвакуаторами и перегородили дорогу машинами ФСО. Выход спикера Совета Федерации из дверей здания на Фонтанке после визита и дальнейший быстрый отъезд днём могли наблюдать только случайные пешеходы.

О том, что в главный театр Петербурга приехала VIP-персона, «Фонтанке» сообщили читатели. По их словам, за час до приезда черного «Мерседеса» с мигалкой и в компании машины сопровождения, от дома 65 по набережной Фонтанки стали переставлять припаркованные там утром частные машины. К двум дня у бывшего дома графа Апраксина сновали только спешащие пешеходы. Автомобили проехать на указанном участке из-за большого количества иномарок на аварийках не могли.

В самом театре долго «не понимали» вопросов нашего издания о том, кто же к ним приехал в гости, и уверяли, что «всё работает в штатном режиме»: «Это не какой-то публичный визит, внутреннее событие». Затем на прямой вопрос, не спикер ли Совета Федерации приехала в театр, заявили, что это сами они не видели, это слухи.





Подтвердить информацию о том, что БДТ посетила Валентина Матвиенко, «Фонтанка» смогла только благодаря снимкам оказавшегося рядом фотографа нашего издания.

Официально известно, что на три часа дня 1 ноября с 26 октября была перенесена авторская программа заместителя художественного руководителя по общественно-просветительской и исследовательской деятельности Ирины Шимбаревич «Путешествие за кулисы». Однако неизвестно, участвовала ли в ней Матвиенко или у ее визита была другая цель.