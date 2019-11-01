Расчеты наличными ограничат в Петербурге и Москве: готовится новый эксперимент

Минэкономразвития готовит эксперимент, во время которого организации не смогут рассчитываться наличными с физлицами за выполненные работы и оказанные услуги. Все платежи по гражданско-правовым договорам надо будет проводить исключительно в безналичной форме.

Как пишет 1 ноября «Интерфакс», в числе желающих ввести ограничение сейчас Москва, Подмосковье и Петербург, а также Калининградская, Кировская, Воронежская, Вологодская и Новгородская области. ЦБ поручено разработать механизм и проработать вопрос о возможных поправках в законодательство. Участники отмечают, что велик риск, что эксперимент может привести к росту «теневых» выплат и занижению сумм вознаграждений в гражданско-правовых договорах.

Ранее американская консалтинговая компания восхитилась ростом безналичных платежей в России в 30 раз. Её аналитики назвали это «русским чудом».



