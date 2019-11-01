Как будут убирать улицы Петербурга от снега. Новый глава комблага рассказал о реагентах и перекрытиях

И.о. председателя комитета по благоустройству Сергей Малинин поделился с «Фонтанкой» планами по зимней уборке города. Улицы будут засыпать песко-соляной смесью, автовладельцев — штрафами.

Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

Петербург встречает новую зиму нервно. Год назад город пережил снегопады как стихийное бедствие, а теперь из комблага, не дождавшись первых сугробов, ушел многолетний председатель Владимир Рублевский, главный идеолог «бессолевой диеты». Одновременно предприятия начали закупать реагенты и технику, а чиновники — грозить перекрытиями улиц. Воевать с белыми ходоками в должности и. о. главы комблага будет Сергей Малинин. Раньше он как раз и отвечал за содержание дорог в должности заместителя главы комитета.

– Сергей Львович, ходит много слухов, что чистые реагенты возвращаются на улицы Петербурга. Подход к использованию соли этой зимой будет отличаться от прошлогоднего?

– Опыт прошлой зимы показал, что на узких тротуарах, под карнизами зданий и под водосточными трубами образовывались ледяные наледи, которые периодически для снятия скользкости обрабатывались песко-соляной смесью. И так на протяжении нескольких дней. Но снег шел каждый день в течение месяца, и периодически происходили оттепели. Наледи увеличивались, и разрушить их можно было только ломом или солью, дополнительным запасом которой мы не располагали. А ручной труд, к сожалению, быстрым не бывает.

Вот поэтому городом и создан увеличенный запас необходимого количества противогололедных материалов, включающий в себя и техническую соль. Таковы были рекомендации «Ассоциации зимнего содержания дорог» при Финансовом университете при правительстве Российской Федерации.





– И все-таки, что будут сыпать на дороги Петербурга этой зимой?

– В качестве основного противогололедного материала на сегодняшний день используется песко-соляная смесь. Минимизированный процент технической соли в ее составе не позволяет смерзаться песку, на дороге образуется незамерзающий слой, который и обеспечивает безопасное движение. Закупка соли направлена на более активное применение водяных солевых растворов; их используют для превентивной обработки дорожных покрытий, для расплавления снежно-ледяных отложений или гололедных пленок.

В случае необходимости при резких понижениях температуры от нулевых значений к отрицательным может быть использована песко-соляная смесь с другим содержанием соли, вплоть до 50%. Но главный курс – на минимальное и точечное применение соли – комитетом будет продолжен.

– А гранитная крошка, которую так боится Водоканал? Ее будут сыпать в тех же объемах и по тем же адресам?

– Адресная программа не изменилась, те же 400 адресов в 10 районах Санкт-Петербурга. Общая площадь – 573 тыс. кв. м, а если с территориями, которые закреплены за другими ведомствами, – 1 800 тыс. кв. м. В эту программу вошли проезжие части с неусовершенствованным покрытием в пригородных районах города. Их, собственно, согласовывали с Водоканалом, чтобы исключить проблемы забитой канализации весной. Крошку можно применять только на дорогах со снежным накатом. В противном случае она скапливается в лотковой зоне от движения автотранспорта и не обеспечивает нужное сцепление по всей ширине дороги.

– К слову о накате: он остается? И меняется ли вообще регламент зимней уборки?

– Регламент не меняется, но он всегда дорабатывается. Что касается наката, то он сохранен. Мы все понимаем, что он создается только при определенных погодных условиях, т. е. постоянной отрицательной температуре. Его эксплуатация и сохранность зависят от интенсивности движения и разрешенной скорости. Технологическим регламентом предусмотрено применение различных видов противогололедных материалов, которые позволяют как очищать дороги до асфальта, так и сохранять снежный накат. А технология зависит главным образом от погодных условий и количества выпадающих осадков.





– Вопрос в свете решения УФАС о так называемом «снежном картеле». Ведомство предписывает раздробить лоты по содержанию дорог на разные виды работ и районы. Как вы будете распределять контракты на следующий год?

– На следующий финансовый год конкурсные процедуры будут сформированы по административным районам города. Решение по обжалованию решения будет принято комитетом после получения письменного решения ФАС (дорожные предприятия начали оспаривать его еще в конце октября. – Прим. ред.).

– Нам много рассказывали о новой технике, которую закупил город. Оправдывает ли она ваши ожидания и когда она выйдет на улицы?

– То, что приходит от поставщиков, мы всегда проверяем на соответствие техзаданию. Уже сейчас новая техника ставится на учет, выходит в город, а в зимний период вся она появится на улицах. Все затраты на ее эксплуатацию учтены в тарифах на уборку; примерная стоимость прямых расходов – топливо и зарплата – около 2,5 млрд рублей ежегодно.

– Еще один анонс на эту зиму — перекрытие улиц для уборки от снега. Многие считают, что возвращается система чет-нечет...

– Знаки чет-нечет отменены решением Верховного суда, как вы знаете. Но уборка улиц с перекрытием движения при необходимости будет организована, на срок не более 24 часов в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга № 272 (в названном пункте говорится о перекрытии при аварийных ситуациях. — Прим. ред.). Главная задача при этом – информирование населения о предстоящей уборке. На этот счет имеется согласованность в совместных действиях с жилищным комитетом, УГИБДД и администрациями районов.

Кроме того, будет обеспечено использование комплексов фото- и видеофиксации нарушений — с направлением протоколов об административном правонарушении.

На самом деле уже с 1 сентября такая фиксация нарушений, мешающих уборке, организована в Калининском районе. И там в течение месяца их количество сократилось в среднем в 2 раза, с 300 до 150. С 1 ноября еще 3 комплекса заработали в Центральном, Петроградском, Адмиралтейском, Василеостровском и Московском районах. Мы ожидаем, что количество машин, припаркованных с нарушением правил дорожного движения, не будет превышать 10% от общего числа.

- И вопрос от убежденных велосипедистов редакции: велодорожки в системе ценностей комблага по-прежнему фигурируют как лотковая зона, где можно формировать сугробы?

– В соответствии с технологией производства работ снежные массы сдвигаются вправо, то есть в лотковую зону. Велополоса на проезжей части не является отдельным конструктивным элементом, она по сути своей является частью полотна дороги, являясь лотковой зоной. Единственным решением данной проблемы будет являться оперативность работ по уборке и вывозу снега.

Николай Кудин