Петербуржцы смогут узнать о безграничных возможностях на интеграционном фестивале

В Петербурге пройдёт третий городской интеграционный фестиваль «Безграничные возможности». Его цель – показать, что люди с инвалидностью – обычные люди, которые живут полноценной жизнью при любых обстоятельствах и занимаются абсолютно разными вещами, в том числе танцами и спортом.

На площадке фестиваля пройдут турниры по шахматам и дартс, разнообразные мастер-классы, выставки, на которых будут представлены работы людей с ограниченными возможностями, а также танцы на колясках, жестовое пение, выступления певцов и музыкантов и многое другое.

Изюминкой, по словам организаторов, станет спортивно-бытовой турнир среди тех, кто пользуется реабилитационными средствами: протезами верхних и нижних конечностей, ортезами, колясками и т.д. Эстафета включает выполнение простых бытовых операций на специально оборудованных трассах. Гостям фестиваля будет предложено проверить свои «безграничные возможности», пройдя эту трассу с завязанной рукой или ногой одновременно с людьми на протезах.

Среди гостей фестиваля ожидаются известные артисты, а также блогеры – пользователи протезов и колясок, которым можно будет задать вопросы и услышать их истории.

Всех желающих ждут на фестивале «Безграничные возможности» 3 ноября в ТРК «Питер-Радуга» с 13:00 до 20:00.