Омбудсмен Титов «в шоке» от приговора бизнесмену, который вернулся в РФ после его призыва. Но "никто не говорил, что будет легко"

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей прокомментировал приговор вернувшему на родину фигуранту так называемого «списка Титова», пообещав продолжить добиваться освобождения Андрея Каковкина.

«Благодаря «лондонскому списку» Каковкин смог вернуться на родину и защищать себя, находясь дома, на свободе, а не в СИЗО. Силовики соблюли гарантии и наши договоренности насчет того, что Андрей не будет арестован до приговора суда. К сожалению, список не дает гарантий в отношении судебного приговора», – написал 1 ноября Борис Титов на своей странице в Facebook.

По его мнению, дело Каковкина – это гражданско-правовой спор. «Стандартный гражданский спор, при чем тут уголовка?» – задался вопросом Титов, отметив, что «в шоке» от решения суда, приговорившего Каковкина к трем годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)

Титов отметил, что адвокаты будут подавать апелляцию, а сам омбудсмен продолжит поддерживать участника процесса.





Уполномоченный по защите прав предпринимателей также прокомментировал критику «списка Титова», на котором он якобы пиарится. «Да, я публичил и буду публичить дела предпринимателей, где правоохранители, мягко говоря, необъективны», – ответил критикам Титов, напомнив, что в отношении 3 предпринимателей уже были прекращены уголовные дела.

"Но что теперь, опускать руки? Да, тяжело. Мы не в карты играем, а с суровой правоохранительной системой работаем. Никто не говорил, что будет легко", – сказал Титов.