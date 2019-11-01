Мосты Петербурга останутся сведёнными в праздничную ночь

В ночь с 4 на 5 ноября, с понедельника на вторник, в Санкт-Петербурге не будут разводить мосты.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Мостотрест», отмена разводки связана с празднованием Дня народного единства. Согласно постановлению правительства 2006 года, в нерабочие праздничные дни мосты остаются сведёнными.

Мосты в Петербурге будут поднимать «крылья» до конца осени. С 15 ноября на «зимовку» отправятся Гренадерский, Кантемировский и Сампсониевский, а после 30-го – и другие невские мосты.



