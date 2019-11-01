Граждане только трех стран из списка 53-х не подали за месяц работы электронных виз в Петербурге ни одного запроса

Никто из 605 граждан Ватикана не решился приехать в Петербург с начала работы системы электронных виз. Компанию им составили граждане Андорры и Корейской Народно-Демократической Республики.

Все остальные делегировали с 1 октября, когда начала работу упрощенная форма подачи документов на визу, в Северную столицу и Ленинградскую область порядка 16 тысяч туристов. Об этом сообщает 1 ноября комитет по развитию туризма Петербурга.

Всего же граждане из списка государств, для которых электронная виза доступна, подали более 29 тысяч заявок на ее получение. Чаще всего это ожидаемо были жители соседних Эстонии, Латвии, Финляндии, а также Германии и Франции.

«При прохождении пограничного контроля отмечается, что порядка 3% граждан совершают ошибки в оформлении электронных виз: несоответствие номера паспорта, неверно указанная дата рождения и окончание срока действия визы. Несколько человек посчитали возможным прибыть в Петербург по электронной визе, выданной для посещения Калининградской области и Владивостока», – сообщили в комитете.











Напомним, что с 1 октября граждане 53 стран могут оформить электронную визу в Петербург и Ленинградскую область. Электронная виза бесплатная и выдается на 30 дней с возможностью пребывания в регионе в течение 8 дней.

Подробно о том, как работает эта система, читайте в статье «Фонтанки».