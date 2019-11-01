Не «За права человека». Верховный суд ликвидировал правозащитное движение Льва Пономарёва

Верховный суд удовлетворил иск Минюста и ликвидировал движение Льва Пономарёва «За права человека».

Как 1 ноября сообщает «МБХ Медиа», решение обосновали многочисленными нарушениями закона «Об иностранных агентах», каковым движение было признано в 2019 году.

О том, что Минюст требует закрыть организацию, стало известно в середине октября, сообщалось, что проверки выявили несоответствие устава поправкам в Гражданский кодекс. Роль сыграли неоднократные штрафы Роскомнадзора.

По данным РИА Новости, правозащитники обжалуют решение и обратятся в Страсбургский суд. Как заявил Лев Пономарёв, суд «во многом не прав». Движение «За права человека» заработало в 1997 году и с тех пор открыло 120 отделений по всей России. В конце 2018 года активисты, собиравшиеся ускорить «становление правового государства и развитие гражданского общества в России», лишились президентского гранта.



