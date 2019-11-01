Полковник ФСБ признал себя миллиардером. Кирилл Черкалин согласен вернуть государству более 6 млрд рублей и запонки

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый в мошенничестве, согласился передать государству $72,75 млн, €8,5 млн, ?4 тыс. и 810 млн руб. Как пишет РИА Новости, об этом в Головинском суде Москвы 1 ноября заявил адвокат Черкалина Владимир Михайлов.

Таким образом, общая сумма средств, которую получит бюджет, составляет около 6,1 млрд рублей по текущему курсу. Кроме того, полковник-миллиардер согласен с изъятием в пользу государства автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок. По словам адвоката, его клиент признает, что получил все это имущество и деньги «из не предусмотренных законом источников». «Остальные требования ответчик не признает», — цитирует РИА Новости слова адвоката. Он пояснил, что Черкалин возражает против обращения в доход государства 120 тыс. рублей, около двух тысяч швейцарских франков, а также квартир, домов, нежилых помещений, земельных участков, парковочных мест и ювелирных украшений, которые принадлежат его родителям, бывшим женам, другим родственникам и близким.



