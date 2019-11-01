Экологи ликвидировали серебристые дорожки в Неве. Пятна плавали между мостов
Следы нефтепродуктов в Неве между Кантемировским и Гренадерским мостами днём 1 ноября обнаружили специалисты по ликвидации аварийных разливов ГУП «Пиларн». Воду обработали активной пеной и убрали загрязнение.
Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по природопользованию Смольного. Специалистам ведомства еще предстоит установить источник загрязнения.
Серебристые плёнки-дорожки в акватории с утра привлекли внимание петербуржцев. Эксперты обезвредили пятна после публикации снимка.