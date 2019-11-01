«Петербургская Недвижимость» представила портрет типичного покупателя квартиры

фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Средний покупатель жилья на первичном рынке — женщина от 25 до 40 лет, которая приобрела в ипотеку квартиру площадью 41 кв. метр. Об этом рассказала руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева во время выступления на «Ярмарке недвижимости», которая проходит с 1 по 3 ноября в «ЭкспоФоруме».

Чаще всего недвижимость приобретают люди в возрасте от 25 до 40 лет — это 49% покупателей, а также от 40 до 60 лет — 35% покупателей. Затем идут представители поколения Z, которым еще нет 25 лет: их доля составляет 10%. Реже всего квартиры приобретают люди старше 60 лет: таких клиентов всего 7%. Женщин среди покупателей больше, чем мужчин: 55% против 45%.

Более 60% людей, купивших квартиру в 2019 году, оформили ипотеку. Портрет заемщика также помолодел: раньше кредит на жилье оформляли в основном люди от 30 лет, в теперь — от 25 лет. В среднем клиенты имеют первый взнос в размере 30% и выплачивают ипотеку за 15 лет.

Средняя площадь купленной в 2019 году квартиры составляла 41 кв. метр. Все чаще люди выбирают европланировки, которые отличаются большими кухнями-гостиными: они позволяют зонировать пространство, при необходимости сделать дополнительное спальное место или обустроить лаундж-зону.

Также все более популярными становятся квартиры с полной чистовой отделкой от застройщика, которые позволяют переехать сразу после получения ключей и не заниматься ремонтом самостоятельно. Такие варианты выбирают 60-65% покупателей квартир класса «масс-маркет».

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры от более 40 застройщиков и выступает эксклюзивным брокером проектов Setl Group. Услуги по подбору жилого комплекса и планировки, юридическому сопровождению сделки и оформлению ипотеки бесплатны для покупателей.

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