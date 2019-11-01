«Автомобиль старенький, иногда живёт своей жизнью». Владелец «Мерседеса», перекрывшего Большой проспект, объяснил, как его машина стала беспилотником

Читатели «Фонтанки» пожаловались на брошенный посреди дороги «Мерседес Бенц Е200» на Большом проспекте Петроградской стороны в Петербурге. Очевидцы утверждают, что люксовое авто 1 ноября перегородило въезд на улицу Полозова, при этом водителя в салоне не наблюдалось.

«Чудо-водитель «запарковал» автомобиль на Большом проспекте ПС в автобусном ряду, практически перегородив выезд/въезд на перпендикулярную улицу Полозова. Судя по всему, пошел в магазин техники Apple, бросив свой «Мерседес» прямо напротив входа», – написал в редакцию читатель.

По данным «Фонтанки», автомобиль 2014 года выпуска принадлежит 25-летнему Николаю Смирнову. На его счету масса мелких и серьёзных нарушений правил дорожного движения. Но, по словам владельца, на этот раз остановка от него не зависела.

«Встал на авариечке. Сначала машина сломалась, потом всё стало нормально. Автомобиль относительно старенький, иногда живёт своей жизнью», – пояснил Николай.



