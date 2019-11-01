Подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском нашли мертвым. Проверяют баню СИЗО

Задержанный в июле 2019 года 38-летний мужчина найден мертвым в изоляторе Подмосковья. Он был задержан за нападение на возлюбленную на детской площадке. На глазах маленькой дочери он нанес ей два десятка ножевых ранений.

О ЧП в СИЗО-3 первого ноября сообщает ГСУ СК РФ по Московской области.

«Проводится проверка по факту обнаружения 30 октября 2019 года тела следственно-арестованного с признаками удушья в банно-прачечном комплексе ФКУ СИЗО-3 УФСИН России по Московской области. По предварительным данным, мужчина без признаков жизни был обнаружен другими следственно-арестованными во время помывки», – сообщает ведомство.







По данным РИА Новости, этот арестованный и есть Артем Шустов, подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке на глазах у ее дочери в подмосковном Раменском.



