СМИ сообщили об оказавшихся в забайкальской больнице солдатах с нервным срывом. Минобороны информацию опровергает

Региональная организация солдатских матерей настаивает, что несколько военнослужащих оказались в больнице из-за стресса, вызванного ЧП в Забайкалье, где солдат расстрелял сослуживцев.

«Семь солдат, призванных из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), госпитализированы с различными болезнями в забайкальской части», – об этом 1 ноября сообщает «Коммерсант» со ссылкой на председателя окружной организации солдатских матерей Ирину Браун.









По ее словам, состояние военных может быть связано со стрессом после ЧП в воинской части №54160, где Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. В комментарии ТАСС Браун также отметила, что солдатские матери попросят перевести 26 военнослужащих из Югры ближе к дому.

В Министерстве обороны России, в свою очередь, опровергли эту информацию, назвав ее «вымыслом», который распространяют некоторые СМИ.





Напомним, что 25 октября 20-летний военнослужащий во время караула открыл стрельбу по сослуживцам. Восемь человек погибли на месте, а двое получили ранения различной степени тяжести. По версии Минобороны, причиной стал нервный срыв, не связанный со службой. СМИ распространяют версию о неуставных отношениях в части, однако официального подтверждения этой информации нет. Солдат Рамиль Шамсутдинов арестован на два месяца. В его отношении возбуждено дело по части 2 статьи 105 УК (убийство двух и более лиц). Журналистам стало известно, что подозреваемый якобы не сожалеет о произошедшем.