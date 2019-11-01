Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +2
$ 64.03р
71.48р
17:50 01.11.2019
Расширенный поиск

Город
01.11.2019 17:37
Печать

«Если что, взрыв все равно уйдет вверх». В Петербурге показали трамвай на водороде

«Горэлектротранс» продемонстрировал первый в России трамвай на водородном топливе. Пока что в нем 8 сидячих мест, и он движется со скоростью 10 км/час, но это все поправимо – были бы деньги.

«Если что, взрыв все равно уйдет вверх». В Петербурге показали трамвай на водороде

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

1 ноября 2019-го, полдень. Из ворот трамвайного парка №1, что на Московском проспекте, показался трамвай. Заработали объективы камер СМИ, дабы зрители могли почувствовать себя сопричастными к историческому событию – первый в истории страны вагон движется благодаря водороду. «Ребят, спокойно, это был обычный трамвай, водородный будет следующим», – заметил представитель комитета по транспорту. И спустя минуту, действительно, выполз первый российский трамвай на водороде. В качестве доказательства – надпись «H2» на борту. Он прокатился вокруг Московских ворот, а перед въездом в парк поднял «рога». 

«Если что, взрыв все равно уйдет вверх». В Петербурге показали трамвай на водороде

Внешне ничто не выдает наличие в вагоне водородной энергоустановки, кроме огромных символов на борту. А вот внутри уже становится понятнее – треть салона занята оборудованием. В середине – стол с компьютерами, за ним – специалисты. В самом хвосте (на площадке для пассажиров) расположились баллоны с водородом. 

Важнейшая часть энергоустановки –  батарея топливных элементов (комплекс устройств, вырабатывающих электричество). Внутри неё происходит химическая реакция: соединение водорода с кислородом. По патрубкам в изделие с одной стороны подается водород, с другой стороны – воздух, в итоге компоненты «разбегаются» по топливным элементам. В результате реакции генерируется электрический ток, а в качестве «выхлопа» – вода и тепло.


«Если что, взрыв все равно уйдет вверх». В Петербурге показали трамвай на водороде

Этот трамвай – плод любви ГУП «Горэлектротранс» и «Центрального научно-исследовательского института судовой электротехники и технологии» (ЦНИИ СЭТ),  филиала ФГУП «Крыловский государственный научный центр». Идеей выстрелили в медийное пространство 3 года назад на выставке SmartTransport. Теперь это реальность. 

Смотреть в новом окне

Начальник службы технической политики ГУП «Горэлектротранс» Сергей Китаев уверен: размеры энергоустановки могут быть уменьшены в 10 раз, до размеров домашнего шкафа. Если внедрить технологию в повседневность госпредприятия, то можно хорошо сэкономить. Математика простая: водородному трамваю не нужны тяговые подстанции (обычному – каждые 2-2,5 км по пути следования, 1 станция обходится от 100 до 150 млн рублей). 

Исчезает и такая статья затрат, как контактная (1 км — 14 млн рублей) и кабельная сети (1 км — 21 млн рублей). И эти миллионы – только расходы на строительство, без учета затрат на эксплуатацию и содержание. Водородному трамваю нужны лишь заправочные станции, наподобие тех, что используются для заправки автобусов на газу. Стоимость такой — до 20 млн рублей. 

Принцип работы водородного трамвая: выработку энергии осуществляет электро-химический генератор (ЭХГ) с использованием водорода, необходимый запас которого хранится в баллонах на борту макета, и окружающего воздуха. 

Как рассказал замдиректора ЦНИИ СЭТ Игорь Ландграф, 1 кВт электричества для водородного трамвая обойдется в 1,5 рубля. Сейчас же «Горэлектротранс», по усредненным и приблизительным расчетам, платит по 5,5 рублей за 1 кВт. Установка оборудования, которое позволит превратить обычный трамвай в водородный, может стоить около 30 млн рублей. 


Трамвай пока далек от совершенства. Начальник службы технической политики ГУП «Горэлектротранс» Сергей Китаев признает, что генератор занимает слишком много места, а скорость движения состава невелика: «Но основная задача состояла в том, чтобы успешно совместить работу оборудования, которое управляет автоматикой трамвая и автоматикой электрогенератора. Проблема решена!». 

Разрабатывать новый вагон специально под энергоустановку не нужно, – вполне реально модернизировать уже существующий подвижной состав. При этом все необходимое оборудование можно уменьшить в 10 раз до размеров книжного шкафа. «Если финансирование будет предоставлено в начале 2020 года, то за 3-4 года сможем сделать», – сообщил Китаев. 

Такая разработка может пригодиться и пригородному пассажирскому транспорту, – РЖД. «За водородной энергетикой – будущее. Она не заменит всё и вся, но если мы страна, которая стремится к цивилизации, которая борется за экологию и энергосбережение, то, конечно, мы должны внедрять такие технологии», – сказал Ландграф. 

Отдельно стоит отметить, что и Ландграф, и Китаев заверили: водородный трамвай абсолютно безопасен, а взрыв — исключен. «Если взять горелку и жечь баллон, то к концу дня он, всё-таки, взорвется. Но взрыв все равно весь уйдет вверх. Гипотетическое пламя тоже будет идти вертикально. Уверяю вас, что бензин и природный газ опаснее водорода. При этом вы же не боитесь пользоваться газовой плитой или автомобилем. Ничего общего с водородной бомбой», – на пару заверили они журналистов. 

Как удалось выяснить «Фонтанке», «Пассажиравтотранс» также заинтересовался использованием водородного топлива. 

««Пассажиравтотранс» в Брюсселе заключил соглашение о сотрудничестве с ведущим производителем автобусов Португалии  Caetanobus, который поставляет автобусы на водороде в Лондон. Предприятие изучит европейскую нормативную базу по эксплуатации, сертификации и обслуживанию подобного транспорта и требования безопасности.  Португальский партнер готов дать автобус на тест, и мы проведем его, когда будем готовы.  В России подобные тесты не проводились и производителей такого транспорта пока нет», – сообщили «Фонтанке» в ГУП «Пассажиравтотранс». 

При этом пассажиры, если и увидят водородный трамвай, то только издалека – к концу года опытный образец разберут. Начнется ли серийное производство также пока неизвестно. Как рассказал Сергей Китаев,  все упирается в политику городских и федеральных властей, которые пока молчаливо наблюдают за развитием технологии. 

В «Горэлектротранс» рассказали, что губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал идею. Однако признают: «обещать — не значит жениться». 

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      Setl Group
      01.11.2019 17:24

      Setl Group выплатил 8-й купон по биржевым облигациям серии 001P-01

      31 октября 2019г. ООО «Сэтл Групп» успешно исполнило обязательство по выплате 8-го купонного дохода по облигационному займу серии 001Р-01 (ISIN-код RU000A0ZYEQ9), размещенному в рамках Программы Биржевых облигаций общим объемом 25 млрд руб.
      ПАО «Группа ЛСР»
      01.11.2019 15:25

      В «Группе ЛСР» появился виртуальный помощник: он подберет вам квартиру и оплатит счета

      «Группа ЛСР» предложила своим клиентам новый многофункциональный сервис – мобильное приложение «ЛСР». Оно будет работать по принципу «единого окна» »: от поиска и брони квартиры до ее обслуживания после сдачи дома и управления всеми коммунальными счетами.
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      01.11.2019 14:55

      «Петербургская Недвижимость» представила портрет типичного покупателя квартиры

      Средний покупатель жилья на первичном рынке — женщина от 25 до 40 лет, которая приобрела в ипотеку квартиру площадью 41 кв. метр. Об этом рассказала руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева во время выступления на «Ярмарке недвижимости», которая проходит с 1 по 3 ноября в «ЭкспоФоруме».
      фото предоставлено ГК «Арсенал недвижимость»
      01.11.2019 14:08

      В Новом Девяткино открылся детский сад на 180 мест

      24 октября на Арсенальной улице 1-а состоялось торжественное открытие детского сада №59, рассчитанного на 180 мест. Такой подарок для жителей Нового Девяткино сделал застройщик «Арсенал Недвижимость» совместно с администрацией района.
      ГК «Эталон»
      01.11.2019 12:29

      Открыты продажи машиномест в подземном паркинге ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

      Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 6.3 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус». Комплекс возводит компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
      Glorax Development
      01.11.2019 11:37

      Десять банков аккредитовали VIII квартал Golden City

      К моменту старта продаж квартир в VIII квартале Golden City, который Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, жилой комплекс аккредитовали десять ведущих банков.
      ГК «КВС»
      01.11.2019 09:00

      Открыты продажи в новых домах ЖК «Ясно.Янино» от ГК «КВС»

      Группа компаний «КВС» 1 ноября открыла продажи квартир в домах 2-го этапа 3-го квартала ЖК «Ясно.Янино» во Всеволожском районе Ленинградской области. Стоимость квартир начинается от 1,8 млн рублей.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      31.10.2019 18:00

      Все новостройки Петербурга – на Пулковских высотах

      1-3 ноября 2019 года в Международном конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум» пройдёт очередная «Ярмарка недвижимости».
      unsplash.com
      31.10.2019 17:22

      В ГК «ПСК» рассказали, когда вместо ипотеки выбирают рассрочку

      В России за девять месяцев 2019 года выдано 893 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1.9 трлн руб., что на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года*.
      ГК «Полис Групп»
      31.10.2019 17:16

      Готовность пятой очереди ЖК «Краски лета» выше 80%

      ГК «Полис Групп» продолжает строительство последней 5й очереди ЖК «Краски лета» в Мурино.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      31.10.2019 12:03

      ЖК «Юнтолово» проинспектировала конкурсная комиссия «Доверие потребителя»

      28 октября «Главстрой Санкт-Петербург» принимал экспертную комиссию конкурса «Доверие потребителя». Специалисты осмотрели дома и территорию 4-й и 5-й очереди жилого комплекса.
      Группа ЦДС
      31.10.2019 11:21

      Новый арт-объект появился в Кудрово

      Арт-объект площадью почти 300 кв. м появился в Кудрово, на Пражской ул., 14. Тема новой работы арт-группы «Явь» — освоение космоса и познание Вселенной.