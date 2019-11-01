«Если что, взрыв все равно уйдет вверх». В Петербурге показали трамвай на водороде

«Горэлектротранс» продемонстрировал первый в России трамвай на водородном топливе. Пока что в нем 8 сидячих мест, и он движется со скоростью 10 км/час, но это все поправимо – были бы деньги.

Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

1 ноября 2019-го, полдень. Из ворот трамвайного парка №1, что на Московском проспекте, показался трамвай. Заработали объективы камер СМИ, дабы зрители могли почувствовать себя сопричастными к историческому событию – первый в истории страны вагон движется благодаря водороду. «Ребят, спокойно, это был обычный трамвай, водородный будет следующим», – заметил представитель комитета по транспорту. И спустя минуту, действительно, выполз первый российский трамвай на водороде. В качестве доказательства – надпись «H2» на борту. Он прокатился вокруг Московских ворот, а перед въездом в парк поднял «рога».

Внешне ничто не выдает наличие в вагоне водородной энергоустановки, кроме огромных символов на борту. А вот внутри уже становится понятнее – треть салона занята оборудованием. В середине – стол с компьютерами, за ним – специалисты. В самом хвосте (на площадке для пассажиров) расположились баллоны с водородом.

Важнейшая часть энергоустановки – батарея топливных элементов (комплекс устройств, вырабатывающих электричество). Внутри неё происходит химическая реакция: соединение водорода с кислородом. По патрубкам в изделие с одной стороны подается водород, с другой стороны – воздух, в итоге компоненты «разбегаются» по топливным элементам. В результате реакции генерируется электрический ток, а в качестве «выхлопа» – вода и тепло.





Этот трамвай – плод любви ГУП «Горэлектротранс» и «Центрального научно-исследовательского института судовой электротехники и технологии» (ЦНИИ СЭТ), филиала ФГУП «Крыловский государственный научный центр». Идеей выстрелили в медийное пространство 3 года назад на выставке SmartTransport. Теперь это реальность.

Начальник службы технической политики ГУП «Горэлектротранс» Сергей Китаев уверен: размеры энергоустановки могут быть уменьшены в 10 раз, до размеров домашнего шкафа. Если внедрить технологию в повседневность госпредприятия, то можно хорошо сэкономить. Математика простая: водородному трамваю не нужны тяговые подстанции (обычному – каждые 2-2,5 км по пути следования, 1 станция обходится от 100 до 150 млн рублей).

Исчезает и такая статья затрат, как контактная (1 км — 14 млн рублей) и кабельная сети (1 км — 21 млн рублей). И эти миллионы – только расходы на строительство, без учета затрат на эксплуатацию и содержание. Водородному трамваю нужны лишь заправочные станции, наподобие тех, что используются для заправки автобусов на газу. Стоимость такой — до 20 млн рублей.

Принцип работы водородного трамвая: выработку энергии осуществляет электро-химический генератор (ЭХГ) с использованием водорода, необходимый запас которого хранится в баллонах на борту макета, и окружающего воздуха.

Как рассказал замдиректора ЦНИИ СЭТ Игорь Ландграф, 1 кВт электричества для водородного трамвая обойдется в 1,5 рубля. Сейчас же «Горэлектротранс», по усредненным и приблизительным расчетам, платит по 5,5 рублей за 1 кВт. Установка оборудования, которое позволит превратить обычный трамвай в водородный, может стоить около 30 млн рублей.





Трамвай пока далек от совершенства. Начальник службы технической политики ГУП «Горэлектротранс» Сергей Китаев признает, что генератор занимает слишком много места, а скорость движения состава невелика: «Но основная задача состояла в том, чтобы успешно совместить работу оборудования, которое управляет автоматикой трамвая и автоматикой электрогенератора. Проблема решена!».

Разрабатывать новый вагон специально под энергоустановку не нужно, – вполне реально модернизировать уже существующий подвижной состав. При этом все необходимое оборудование можно уменьшить в 10 раз до размеров книжного шкафа. «Если финансирование будет предоставлено в начале 2020 года, то за 3-4 года сможем сделать», – сообщил Китаев.

Такая разработка может пригодиться и пригородному пассажирскому транспорту, – РЖД. «За водородной энергетикой – будущее. Она не заменит всё и вся, но если мы страна, которая стремится к цивилизации, которая борется за экологию и энергосбережение, то, конечно, мы должны внедрять такие технологии», – сказал Ландграф.

Отдельно стоит отметить, что и Ландграф, и Китаев заверили: водородный трамвай абсолютно безопасен, а взрыв — исключен. «Если взять горелку и жечь баллон, то к концу дня он, всё-таки, взорвется. Но взрыв все равно весь уйдет вверх. Гипотетическое пламя тоже будет идти вертикально. Уверяю вас, что бензин и природный газ опаснее водорода. При этом вы же не боитесь пользоваться газовой плитой или автомобилем. Ничего общего с водородной бомбой», – на пару заверили они журналистов.

Как удалось выяснить «Фонтанке», «Пассажиравтотранс» также заинтересовался использованием водородного топлива.

««Пассажиравтотранс» в Брюсселе заключил соглашение о сотрудничестве с ведущим производителем автобусов Португалии Caetanobus, который поставляет автобусы на водороде в Лондон. Предприятие изучит европейскую нормативную базу по эксплуатации, сертификации и обслуживанию подобного транспорта и требования безопасности. Португальский партнер готов дать автобус на тест, и мы проведем его, когда будем готовы. В России подобные тесты не проводились и производителей такого транспорта пока нет», – сообщили «Фонтанке» в ГУП «Пассажиравтотранс».

При этом пассажиры, если и увидят водородный трамвай, то только издалека – к концу года опытный образец разберут. Начнется ли серийное производство также пока неизвестно. Как рассказал Сергей Китаев, все упирается в политику городских и федеральных властей, которые пока молчаливо наблюдают за развитием технологии.

В «Горэлектротранс» рассказали, что губернатор Петербурга Александр Беглов поддержал идею. Однако признают: «обещать — не значит жениться».

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»