«Самозанятых» распространят на всю страну уже 1 июля 2020 года. Петербург стартует на полгода раньше

Минфин России планирует распространить специальный налоговый режим для «самозанятых» (налог на профессиональный доход ) на всю страну уже с 1 июля 2020 года, заявил первый вице-премьер Антон Силуанов.

Как сообщает министерство 1 ноября, в 19 регионах старт произойдет на полгода раньше — с 1 января 2020-го. В первую очередь режим распространят на регионы – доноры и регионы, на территории которых расположены города-миллионники. В частности, на Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также Красноярский и Пермский края, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, и Республику Башкортостан.

Как писала «Фонтанка», налог на профессиональный доход позволяет вести предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и визитов в налоговую инспекцию и с минимальной налоговой нагрузкой — от 4 до 6% от выручки. В Петербурге могут легализоваться до 100 тысяч самозанятых уже в следующем году. С какими проблемами они могут столкнуться — читайте в подробном разборе на «Фонтанке».



