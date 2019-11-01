На Ленинском, Есенина и Испытателей введут ограничения, Фурштатскую частично закроют

В Петербурге 1 по 2 ноября вступают в силу новые распоряжения об ограничении и закрытии движения, сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. На некоторых улицах работы подошли к концу, в частности открыты две важные магистрали на Петроградке.

Ограничения:

с 1 ноября по 25 декабря – Ленинский проспект от проспекта Кузнецова до улицы Десантников, без перекрёстков (продолжение прокладки водопровода Водоканалом);

от проспекта Кузнецова до улицы Десантников, без перекрёстков (продолжение прокладки водопровода Водоканалом); с 22:00 1 ноября до 3 ноября – улица Есенина от проспекта Тореза до Северного проспекта (прокладка теплосети ЗАО «СМУ-53»);

от проспекта Тореза до Северного проспекта (прокладка теплосети ЗАО «СМУ-53»); с 1 ноября 2019 года по 1 января 2020 года – проспект Испытателей от Богатырского проспекта до Светлановской площади, включая перекрёсток с Богатырским проспектом, а с 1 до 12 декабря – Испытателей у Богатырского и Богатырский у Испытателей (прокладка инженерных сетей ООО «Мегалит-Охта-Групп»);

от Богатырского проспекта до Светлановской площади, включая перекрёсток с Богатырским проспектом, а с 1 до 12 декабря – Испытателей у Богатырского и (прокладка инженерных сетей ООО «Мегалит-Охта-Групп»); до 1 декабря – проспект Испытателей от проспекта Сизова до Богатырского проспекта (продолжение ремонта трамвайных путей АО «НИК»).

Со 2 по 4 ноября закрывается движение транспорта по чётной стороне Фурштатской улицы от Мелитопольского переулка до проспекта Чернышевского в связи с прокладкой водопровода ООО «Стадия».

В Петроградском районе сегодня открывается движение по улице Ленина на участке от Чкаловского проспекта до Матвеевского переулка и по улице Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до улицы Даля. На них по заказу ПАО «Ленэнерго» силами ООО «Петрострой» велись работы по прокладке электрокабеля с ограничением движения транспорта. Сроки работ были сорваны, что способствовало созданию напряжённой транспортной ситуации в районе, подчёркивают в ГАТИ.





Завершается реконструкция теплосети на улице Савушкина. В квартале, ограниченном улицами Савушкина, Беговой, Школьной и Яхтенной, по заказу ГУП «ТЭК СПб» подрядчик ООО «СПб-Автоматика» ведёт земляные работы по реконструкции теплосети. В пресс-службе инспекции отмечают, что производитель неоднократно срывал сроки завершения работ, а также допускал грубые нарушения правил благоустройства. Организация привлекалась к административной ответственности по факту необеспечения безопасного прохода пешеходов, загрязнение территории Санкт-Петербурга, ненадлежащее содержание зоны производства работ. Сейчас основные работы здесь завершены, благоустроить территорию обещают до конца года.