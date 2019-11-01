О петербургских бездомных и о тех, кто им помогает, расскажет фотовыставка «Человеку нужен человек»

В библиотечном центре «Маяк» 2 ноября открывается фотовыставка «Человеку нужен человек», рассказывающая о работе «Ночлежки». Посетители смогут не только увидеть работы известных фотографов и фотографов-волонтёров, но и помочь благотворительной организации.

На выставке будут представлены работы фотодокументалистов Платона Терентьева и Сергея Трапезина, номинанта премии Кандинского 2010 года Виктора Юльева, фотокорреспондента в МИА «Россия сегодня» и соавтора проекта «Азбука улиц» Александра Гальперина, а также фотографов-волонтёров Татьяны Панкратовой, Ольги Зининой и Артёма Лешко. Фотографии рассказывают о буднях «Ночлежки» – о тех, кто там работает, и о тех, кто обращается за помощью.

На выставке посетители смогут не только увидеть фотоработы, но помочь «Ночлежке».

«На протяжении всей выставки в библиотеку можно будет принести термосы, шапки, варежки, кусачки для ногтей, расчёски, бритвенные станки, влажные салфетки, крем для рук, гигиенические помады для тех, кто оказался на улице. А ещё передать пряжу для невероятно крутого проекта «Хурма», в котором замечательные люди вяжут теплые вещи для бездомных», – рассказали в организации.

Кроме этого организаторы проекта «Хурма» проведут мастер-класс по вязанию. Отметим, что к Новому году волонтёры планируют связать 300 наборов шарф-шапка-носки-варежки, которые будут дарить жильцам приюта «Ночлежка» и бездомным людям, пришедшим на стоянки «Ночного автобуса» за горячей едой.

Также в ходе выставки сотрудники «Ночлежки» расскажут о работе организации.

Выставка откроется 2 ноября в 16.00 в библиотечном центре «Маяк» (Ленинский проспект, д. 92, корп.1). Посетить экспозицию можно будет в часы работы библиотеки до 3 января 2020 года.