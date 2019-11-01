Дело о двух сварившихся в кипятке в «Типичном Питере» передают в суд

Дело о гибели двух человек в кафе «Типичный Питер» на Измайловском проспекте со дня на день будет направлено в Ленинский районный суд Петербурга. Обвинительное заключение в отношении диспетчера «Теплосети» Евгения Емельянова утверждено спустя три месяца после завершения расследования. Об этом 1 ноября сообщает городская прокуратура.

Емельянов обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекших по неосторожности смерть двух человек. По версии следствия, в ночь на 28 сентября 2018 года обвиняемый руководил из центральной диспетчерской службы «Теплосети» на улице Черняховского включением участка тепломагистрали в Адмиралтейском районе. Якобы он не отреагировал на скачкообразное повышение давления в подающем трубопроводе, и это нарушение Емельяновым технологии переключений будто бы спровоцировало гидроудар и быстрый разрыв стенки трубы под 20-м домом на Измайловском проспекте «путем слияния уже имеющихся мелких свищей и образования трещины вдоль заводского спирального шва». Через большое отверстие хлынула вода со скоростью до тысячи тонн в час. Она размыла грунт и залила «Типичный Питер», в котором находились посетители. Смерть двух человек наступила от термических ожогов ста процентов тела.

Адвокат обвиняемого Александр Борзов считает, что прямой связи между работой Емельянова и гибелью посетителей нет. Из показаний свидетелей – сотрудника «Типичного Питера» и еще одной клиентки – следует, что кафе затапливало постепенно и у потерпевших было время покинуть помещение.

В предъявленном диспетчеру обвинении нет оценки состояния трубы, которая давно уже находилась в плачевном состоянии, превысила 25-летний эксплуатационный срок и была насквозь прогнившей. Судебная экспертиза показала, что разрушение трубы не было спонтанным, к разрыву привела глубокая естественная коррозия.

В сентябре 2018 года Следственный комитет связывал трагедию с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и возбудил уголовное дело по статье 238 УК с намерением привлечь должностных лиц «Теплосети» из числа руководства. Через несколько месяцев вектор расследования резко сменился, и дело переквалифицировали на 109-ю статью «Причинение смерти по неосторожности», под которую мог попасть рядовой сотрудник. Обвинение Емельянову предъявили в январе 2019 года. Новая квалификация, по 216-й статье, предусматривает наказание суровее – до семи лет лишения свободы.



