«Даже боюсь это слово произносить». В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму»

Государственное бюджетное учреждение «Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации» сообщает, что температура во время зимних месяцев будет около нормы, а иногда и даже выше.

«В целом, да, зима ожидается не холодной, температурный фон – около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете – даже боюсь слово произносить – розовом», – цитирует 1 ноября заявление научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда «Интерфакс».







По его словам, термин «розовый» – неформальный эпитет, который используется для характеристики погоды около или выше нормы. Вильфанд подчеркнул, что выступает против попыток синоптиков подыграть журналистам, прибегая к образным описаниям.

Он также отметил, что показатель осадков будет близок к обычным значениям. Исключением может стать юг европейской части России, где может наблюдаться их дефицит, а в Западной Сибири, наоборот, будет избыток осадков.

Ранее Росгидромет выпустил свой прогноз на грядущую зиму, где пообещал петербуржцам зимние месяцы в норме или выше.



