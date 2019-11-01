В Новом Девяткино открылся детский сад на 180 мест

фото предоставлено ГК «Арсенал недвижимость»

24 октября на Арсенальной улице 1-а состоялось торжественное открытие детского сада №59, рассчитанного на 180 мест. Такой подарок для жителей Нового Девяткино сделал застройщик «Арсенал Недвижимость» совместно с администрацией района.

Здание дошкольного образовательного учреждение полностью соответствует современным нормам. На трех этажах расположились игровые комнаты и спальни, кабинеты, залы для гимнастики и спорта. В детском саду также есть бассейн.

фото предоставлено ГК «Арсенал недвижимость»

На торжественном открытии гостей встречали представители компании «Арсенал Недвижимость», сотрудники детского сада и городская администрация. Маленькие посетители остались довольны: они опробовали новые детские площадки и прогулялись по детскому саду.

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