Треть российской нефти добывать нерентабельно: правительство заливает месторождения господдержкой

Роснедра завершили инвентаризацию крупных российских нефтяных месторождений. Выяснилось, что работать на трети из них без господдержки нерентабельно.

Как пишут 1 ноября «Ведомости», инвентаризированы были 2700 месторождений с общими запасами 28,9 млрд тонн нефти. 35% (5,7 млрд тонн) месторождений разрабатывать нерентабельно. При этом инвентаризированы были лишь 60% запасов – не смотрели месторождения, получившие специальные режимы добычи и льготы (льготы по обводненности) такие, как Самотлор, Приобское месторождение, проекты по соглашениям о разделе продукции и прочее.

Ранее «Фонтанка» писала, что Минфин России может увеличить налоговую нагрузку на всю нефтяную отрасль, чтобы компенсировать 600 миллиардов рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот «Роснефти» и «Газпром нефти» как раз для Приобского месторождения.



