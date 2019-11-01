Казанский собор обернули в защитную пленку. Реставрация восточного фасада вышла на финишную прямую

Специалисты ПСБ «ЖилСтрой» завершили двухгодичную реставрацию восточного фасада Казанского собора в Петербурге. Освободить памятник от лесов планируется на следующей неделе, сообщил 1 ноября КГИОП. Для защиты пудостский камень, которым облицован собор, покрыли защитной пленкой.

Фото: КГИОП

Реставрация заняла два года. В течение этого времени специалисты наблюдали, как проявит себя защитный тонированный слой из известки, который должен принять на себя упор негативных факторов и сохранить от повреждения пудостский камень, которым облицован собор. Это известковый туф, который обладает высокой пористостью. В условиях влажности и отрицательных температур, считают эксперты, это неизбежно приведет к разрушению камня.

Активисты и некоторые горожане, напомним, были недовольны тем, что фасад Казанского собора утратит свой «закопченный» вид и пористую структуру. Специалисты постарались подобрать тонировку известковой «накрывки», максимально близкую к природному цвету пудостского камня.

«Черные корковые образования на фасаде Казанского собора, за сохранение которых в 2015 году активно ратовали общественные активисты, неминуемо приводят к разрушению туфа», – говорится на сайте комитета по охране памятников.

Финансирование реставрационных работ в 2018–2019 годах составило 60,5 млн рублей. В рамках следующих этапов планируется отреставрировать южный и западный фасады, а также аттик и купол.



