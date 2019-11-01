Женщина в тяжёлом состоянии после ДТП на Комендантском. Водитель как будто не заметил её

Пожилая женщина получила тяжёлые травмы в результате ДТП в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 1 ноября около 6:35 на Комендантском проспекте, 32, 50-летний мужчина на «Шкоде» в зоне нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 63-летнюю женщину. Её доставили в 3-ю городскую больницу.

«Дорожный инспектор» «ВКонтакте» публикует фотографии с места ДТП уже при свете дня, но произошло оно в тёмное время суток. Переход, впрочем, освещён, а сама женщина была в светлой куртке. На записи в соцсетях видно, что она уже заканчивала переходить дорогу, а машина ехала не очень быстро. От удара женщина пролетела несколько десятков метров.



