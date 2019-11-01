Водитель желтого «Хаммера», давивший машины петербуржцев, приговорен к 17 годам за порно и секс-насилие

В Петербурге вынесен приговор одиозному водителю Игорю Смирнову, которому славу принесли раздавленные его «Хаммером» машины и путешествия на красный свет. Он отправлен в колонию за серию преступлений против своего ребенка.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 1 ноября, Московский райсуд признал Смирнова виновным в девяти эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего 12-летия, и девяти эпизодах использования несовершеннолетнего в целях изготовления порнографии. На фоне этих обвинений статья за умышленное повреждение чужой машины смотрелась шалостью.

Смирнов по совокупности преступлений приговорен к 17 годам строгого режима.



