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Общество
01.11.2019 13:52
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ФОМ: Большинство россиян поддерживают возвращение смертной казни для педофилов, убийц и террористов

Большинство россиян (69%) считают, что некоторые преступления заслуживают смертной казни. При этом вернуть эту меру наказания хотели бы чуть меньше людей — 52%, а 37% в противовес им считают введение моратория в 1996 году верным решением. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные 1 ноября фондом «Общественное мнение».   

30% респондентов выступают за то, что моратория на смертную казнь нужно придерживаться и далее, но при этом лишь 8% хотели бы полностью отменить эту крайнюю меру наказания. 

По данным опроса, 68% россиян считают, что смерти заслуживают сексуальные преступления против несовершеннолетних. На втором месте (57%) идут убийства, далее (53%) – терроризм. 

Почти половина населения (45%) считает, что Россия неправильно поступила, введя в 1996 году мораторий, по которому суды могут приговаривать осуждённых к этой мере наказания, но приговор не приводится в исполнение, 37% уверены в обратном, а 18% затруднились с ответом.


Споры об отмене моратория в публичном поле снова зазвучали после убийства 9-летней Лизы Киселевой в Саратове. В ее поисках принимали участие две тысячи человек, как полиция, так и волонтеры, в том числе из других городов. После задержания обвиняемого, 35-летнего Михаила Туватина, позднее признавшегося в содеянном, горожане потребовали выдать им его на самосуд, а также заговорили о необходимости возвращения смертной казни. Толпу, собравшуюся возле отдела полиции, разгоняли спецсредствами. 

За возвращение смертной казни в России после трагедии в Саратове выступили депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков, в Интернете начали собирать подписи под соответствующей петицией. За снятие моратория также высказался спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. 

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.

«Фонтанка» предлагает читателям также высказать свое мнение по этому поводу. 

Ваше мнение

Нужно ли вернуть смертную казнь за особо тяжкие преступления в России?

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