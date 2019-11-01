ФОМ: Большинство россиян поддерживают возвращение смертной казни для педофилов, убийц и террористов

Большинство россиян (69%) считают, что некоторые преступления заслуживают смертной казни. При этом вернуть эту меру наказания хотели бы чуть меньше людей — 52%, а 37% в противовес им считают введение моратория в 1996 году верным решением. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные 1 ноября фондом «Общественное мнение».

30% респондентов выступают за то, что моратория на смертную казнь нужно придерживаться и далее, но при этом лишь 8% хотели бы полностью отменить эту крайнюю меру наказания.

По данным опроса, 68% россиян считают, что смерти заслуживают сексуальные преступления против несовершеннолетних. На втором месте (57%) идут убийства, далее (53%) – терроризм.

Почти половина населения (45%) считает, что Россия неправильно поступила, введя в 1996 году мораторий, по которому суды могут приговаривать осуждённых к этой мере наказания, но приговор не приводится в исполнение, 37% уверены в обратном, а 18% затруднились с ответом.





Споры об отмене моратория в публичном поле снова зазвучали после убийства 9-летней Лизы Киселевой в Саратове. В ее поисках принимали участие две тысячи человек, как полиция, так и волонтеры, в том числе из других городов. После задержания обвиняемого, 35-летнего Михаила Туватина, позднее признавшегося в содеянном, горожане потребовали выдать им его на самосуд, а также заговорили о необходимости возвращения смертной казни. Толпу, собравшуюся возле отдела полиции, разгоняли спецсредствами.

За возвращение смертной казни в России после трагедии в Саратове выступили депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков, в Интернете начали собирать подписи под соответствующей петицией. За снятие моратория также высказался спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

Мораторий на смертную казнь действует в России с момента ее вступления в Совет Европы. В 1997 году страна подписала протокол №6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни. Последний смертный приговор в России был приведен в исполнение в 1996 году. Вопрос о возможной отмене моратория неоднократно поднимался, но без последствий. Так, в мае 2015 года Госдума отказалась восстановить смертную казнь как наказание за терроризм.

«Фонтанка» предлагает читателям также высказать свое мнение по этому поводу.