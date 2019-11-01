Петербург и Гамбург хотят соединить путями, по которым поезда пойдут на скорости 200-400 км/ч

Санкт-Петербург, Минск и Гамбург планируется соединить высокоскоростной железнодорожной магистралью (ВСМ), для которой будет построена выделенная полоса. ВСМ предназначена для доставки и пассажиров, и грузов.

Как сообщает 1 ноября РИА Новости, проект находится на стадии проработки идеи, изыскиваются финансовые средства, в основном внебюджетные, для технико-экономического обоснования. Стоимость проекта, по словам государственного секретаря Союзного государства Григория Рапота, может составить 30–40 миллиардов долларов.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов на скорости 200–400 км/ч. Сейчас в России таких нет. В качестве первого проекта РЖД готовили направление Москва – Казань. Однако, как сообщил весной пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент страны Владимир Путин одобрил проектирование ВСМ в Петербурге из соображений целесообразности.

Уже проведены консультации с представителями госвласти в России и Белоруссии, с бизнес-сообществом в Германии и представителями Гамбурга. Запланированы встречи с польскими официальными лицами и бизнесом, так как маршрут предлагается проложить через Польшу.



