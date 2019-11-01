Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +2
$ 64.03р
71.48р
15:22 01.11.2019
Расширенный поиск

Происшествия
01.11.2019 13:36
Печать

Прекращено дело о побоях ребёнка тапком сотрудницей УФСИН. Юная следователь могла диктовать детям показания

Прекращено уголовное дело в отношении сотрудницы УФСИН, которую Следственный комитет обвинил в побоях ребёнка. Стало известно, что юная следователь Корниенко активно настаивала на виновности не только в этом случае. На днях был оправдан судом учитель школы, который также обвинялся в сексуальном насилии над ребёнком. Выяснилось, что показания «жертва» писала под диктовку. 47news нашёл ещё одно дело следователя Корниенко, комментируя которое защита говорит о постановочном видеодопросе, где ребёнок читает текст как заученный.   

Как стало известно 47news, Следственный комитет Красносельского района Петербурга 28 октября прекратил уголовные дела, возбуждённые по статьям «побои» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» в отношении 36-летней сотрудницы УФСИН Евгении Ивановой. Основанием для прекращения стало «отсутствие события преступления». 

Как ранее сообщал 47news, уголовные дела были возбуждены на основаниии показаний бывшего мужа Ивановой — он заявлял, что 10-летняя дочь Милана, живущая с матерью, получила от неё пять ударов тапком и восемь — ремнём. 

Как рассказали 47news сама Иванова и её 10-летняя дочь, 23-летняя следователь СК по Красносельскому району Анастасия Корниенко в ходе допроса девочки настаивала на виновности матери. По словам Ивановой, дочь допрашивали без неё, в присутствии отца. «Она говорила одно, но на протокол ложилось другое», — рассказала мать девочки.


Так совпало, что следователь Корниенко недавно мелькнула ещё в одной новости. «Фонтанка.ру» сообщала 28 октября, что в Петербурге вынесен оправдательный приговор учителю физкультуры 375-й школы Красносельского района Виктору Хлупину. Он обвинялся в сексуальном насилии над 9-летней ученицей. Хлупина задержали в мае 2018 года. Базой дела стало детальное описании интимной сцены. Но эксперты пришли к выводу, что девятилетний ребенок не способен настолько тщательно описывать взрослые взаимоотношения. Мать школьницы созналась, что показания были написаны под диктовку девушки-следователя. Делом занималась Анастасия Корниенко.

47news нашёл ещё одно уголовное дело, которое было в её производстве, а сейчас слушается в суде. 30 октября прошлого года был задержан уроженец Афганистана Ниази Наджибула. Он гражданин России, живёт тут лет двадцать, работает таксистом. Четверо детей, трое из них несовершеннолетние. По версии защиты, в тот день Ниязи был дома, а его сын играл с 8-летним товарищем, пришедшим в гости. Жена с остальными детьми пошла по магазинам. В какой-то момент сын побежал в продуктовый за сладостями, а Ниази заметил у мальчика-гостя журнал, который тот пытался спрятать. Журнал оказался комиксами, но исписанный матерными словами и похабными рисунками. Гостя хозяин дома выгнал, и не исключено, что с подзатыльником. Тот рассказал матери, что взрослый снял с него штаны и с себя. По словам близких подсудимого, мальчик мог испугаться наказания, предположив, что Ниази позвонит его родителям.

– На видео допроса ребёнка видно, что текст заучен, читается на одном дыхании. Возможно, и снят не с первого дубля, а действия описаны чуть ли не по минутам, – рассказал адвокат Олег Васильев.

Известно, что в августе Корниенко уволилась по собственному желанию из Следкома и заняла должность помощника прокурора Центрального района по надзору за предварительным следствием. От комментариев она отказалась. 

Подробнее о методах и результатах работы девушки-следователя читайте в материале 47news «"Считаю, что виновен, посажу на 20 лет". Как очень молодая следователь учила детей показания давать»

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
      01.11.2019 14:55

      «Петербургская Недвижимость» представила портрет типичного покупателя квартиры

      Средний покупатель жилья на первичном рынке — женщина от 25 до 40 лет, которая приобрела в ипотеку квартиру площадью 41 кв. метр. Об этом рассказала руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева во время выступления на «Ярмарке недвижимости», которая проходит с 1 по 3 ноября в «ЭкспоФоруме».
      фото предоставлено ГК «Арсенал недвижимость»
      01.11.2019 14:08

      В Новом Девяткино открылся детский сад на 180 мест

      24 октября на Арсенальной улице 1-а состоялось торжественное открытие детского сада №59, рассчитанного на 180 мест. Такой подарок для жителей Нового Девяткино сделал застройщик «Арсенал Недвижимость» совместно с администрацией района.
      ГК «Эталон»
      01.11.2019 12:29

      Открыты продажи машиномест в подземном паркинге ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

      Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 6.3 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус». Комплекс возводит компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
      Glorax Development
      01.11.2019 11:37

      Десять банков аккредитовали VIII квартал Golden City

      К моменту старта продаж квартир в VIII квартале Golden City, который Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, жилой комплекс аккредитовали десять ведущих банков.
      ГК «КВС»
      01.11.2019 09:00

      Открыты продажи в новых домах ЖК «Ясно.Янино» от ГК «КВС»

      Группа компаний «КВС» 1 ноября открыла продажи квартир в домах 2-го этапа 3-го квартала ЖК «Ясно.Янино» во Всеволожском районе Ленинградской области. Стоимость квартир начинается от 1,8 млн рублей.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      31.10.2019 18:00

      Все новостройки Петербурга – на Пулковских высотах

      1-3 ноября 2019 года в Международном конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум» пройдёт очередная «Ярмарка недвижимости».
      unsplash.com
      31.10.2019 17:22

      В ГК «ПСК» рассказали, когда вместо ипотеки выбирают рассрочку

      В России за девять месяцев 2019 года выдано 893 тыс. ипотечных кредитов на сумму 1.9 трлн руб., что на 5% меньше, чем за тот же период прошлого года*.
      ГК «Полис Групп»
      31.10.2019 17:16

      Готовность пятой очереди ЖК «Краски лета» выше 80%

      ГК «Полис Групп» продолжает строительство последней 5й очереди ЖК «Краски лета» в Мурино.
      «Главстрой Санкт-Петербург»
      31.10.2019 12:03

      ЖК «Юнтолово» проинспектировала конкурсная комиссия «Доверие потребителя»

      28 октября «Главстрой Санкт-Петербург» принимал экспертную комиссию конкурса «Доверие потребителя». Специалисты осмотрели дома и территорию 4-й и 5-й очереди жилого комплекса.
      Группа ЦДС
      31.10.2019 11:21

      Новый арт-объект появился в Кудрово

      Арт-объект площадью почти 300 кв. м появился в Кудрово, на Пражской ул., 14. Тема новой работы арт-группы «Явь» — освоение космоса и познание Вселенной.
      «Аквилон Инвест»
      31.10.2019 10:55

      «Аквилон Инвест» представит проекты на «Ярмарке Недвижимости»

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» примет участие в крупнейшей тематической выставке в России «Ярмарка недвижимости», которая пройдет с 1 по 3 ноября 2019 года в конгрессно-выставочном центре «ЭкспоФорум». При покупке квартиры в «Аквилон Инвест», гости выставки смогут воспользоваться специальной скидкой.
      фото предоставлено изданием «Ведомости»
      30.10.2019 14:10

      III ежегодная конференция Ведомостей «Пищевая промышленность и ретейл»

      24 октября 2019 г. на площадке Author Boutique Hotel прошла III ежегодная конференция «Пищевая промышленность и ретейл», организованная деловым изданием «Ведомости».