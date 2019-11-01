Прекращено дело о побоях ребёнка тапком сотрудницей УФСИН. Юная следователь могла диктовать детям показания

Прекращено уголовное дело в отношении сотрудницы УФСИН, которую Следственный комитет обвинил в побоях ребёнка. Стало известно, что юная следователь Корниенко активно настаивала на виновности не только в этом случае. На днях был оправдан судом учитель школы, который также обвинялся в сексуальном насилии над ребёнком. Выяснилось, что показания «жертва» писала под диктовку. 47news нашёл ещё одно дело следователя Корниенко, комментируя которое защита говорит о постановочном видеодопросе, где ребёнок читает текст как заученный.

Как стало известно 47news, Следственный комитет Красносельского района Петербурга 28 октября прекратил уголовные дела, возбуждённые по статьям «побои» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» в отношении 36-летней сотрудницы УФСИН Евгении Ивановой. Основанием для прекращения стало «отсутствие события преступления».

Как ранее сообщал 47news, уголовные дела были возбуждены на основаниии показаний бывшего мужа Ивановой — он заявлял, что 10-летняя дочь Милана, живущая с матерью, получила от неё пять ударов тапком и восемь — ремнём.

Как рассказали 47news сама Иванова и её 10-летняя дочь, 23-летняя следователь СК по Красносельскому району Анастасия Корниенко в ходе допроса девочки настаивала на виновности матери. По словам Ивановой, дочь допрашивали без неё, в присутствии отца. «Она говорила одно, но на протокол ложилось другое», — рассказала мать девочки.





Так совпало, что следователь Корниенко недавно мелькнула ещё в одной новости. «Фонтанка.ру» сообщала 28 октября, что в Петербурге вынесен оправдательный приговор учителю физкультуры 375-й школы Красносельского района Виктору Хлупину. Он обвинялся в сексуальном насилии над 9-летней ученицей. Хлупина задержали в мае 2018 года. Базой дела стало детальное описании интимной сцены. Но эксперты пришли к выводу, что девятилетний ребенок не способен настолько тщательно описывать взрослые взаимоотношения. Мать школьницы созналась, что показания были написаны под диктовку девушки-следователя. Делом занималась Анастасия Корниенко.

47news нашёл ещё одно уголовное дело, которое было в её производстве, а сейчас слушается в суде. 30 октября прошлого года был задержан уроженец Афганистана Ниази Наджибула. Он гражданин России, живёт тут лет двадцать, работает таксистом. Четверо детей, трое из них несовершеннолетние. По версии защиты, в тот день Ниязи был дома, а его сын играл с 8-летним товарищем, пришедшим в гости. Жена с остальными детьми пошла по магазинам. В какой-то момент сын побежал в продуктовый за сладостями, а Ниази заметил у мальчика-гостя журнал, который тот пытался спрятать. Журнал оказался комиксами, но исписанный матерными словами и похабными рисунками. Гостя хозяин дома выгнал, и не исключено, что с подзатыльником. Тот рассказал матери, что взрослый снял с него штаны и с себя. По словам близких подсудимого, мальчик мог испугаться наказания, предположив, что Ниази позвонит его родителям.

– На видео допроса ребёнка видно, что текст заучен, читается на одном дыхании. Возможно, и снят не с первого дубля, а действия описаны чуть ли не по минутам, – рассказал адвокат Олег Васильев.

Известно, что в августе Корниенко уволилась по собственному желанию из Следкома и заняла должность помощника прокурора Центрального района по надзору за предварительным следствием. От комментариев она отказалась.

Подробнее о методах и результатах работы девушки-следователя читайте в материале 47news «"Считаю, что виновен, посажу на 20 лет". Как очень молодая следователь учила детей показания давать».