Место самого центрального следователя Петербурга вакантно. Вместо опалы его повысили до шефа Колпинского МВД

Руководство полицейского главка назначило нового руководителя в Колпинский район. На такие должности редко поднимаются из следственных кабинетов. «Фонтанка» понимает, почему это стало возможным в конкретном случае.

По информации «Фонтанки», 1 ноября приказом начальника ГУ МВД на пост начальника УМВД по Колпинскому району назначен уже бывший руководитель Следственного управления УМВД по Центральному району Сергей Кулешов. 40-летний подполковник юстиции Кулешов автоматически превратился в подполковника полиции. Как известно, в прошлом начальник УМВД Колпинского района Андрей Климовский ушел в отставку в середине августа этого года.

Сергей Кулешов/Фото: с сайта УМВД России по Центральному району Петербурга

Заметим, что назначение следственных руководителей на должности районных начальников — история редкая. Тем более еще месяц назад его коллеги предполагали обратный результат, вплоть до увольнения. Это было связано с агрессивной проверкой Управления собственной безопасности главка одного из уголовных дел, где пропал вещдок – дорогие часы.





Позиция же начальника Следственного управления Центрального района, пожалуй, наиболее влиятельная из всех аналогичных по Петербургу. Мало того, что Невский проспект сам по себе генерирует мощную экономику, как, впрочем, Апраксин двор образует глубокую теневую воронку, так еще территориально совсем недавно здесь находился арбитраж на Суворовском проспекте. Не секрет, что нередко конфликты бизнесменов выходят за рамки судебного процесса и перерастают в уголовные дела.

Таким образом, новое руководство ГУ МВД освободило важное место для начальника МВД Центрального района, полковника Дмитрия Веселова, пришедшего сюда из Москвы, а Сергея Кулешова повысило, закрыв вопрос с колпинской землей. Понятно, что и там крупные предприятия с непростыми акционерами.