Российские и турецкие военные начали патрулирование на севере Сирии

Военная полиция из России и турецкие силы впервые провели совместное патрулирование в северо-восточной Сирии после того, как Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли решение об этом в Сочи.

«Конвой бронированных автомобилей ВС Турции пересек сирийско-турецкую границу у селения Севимли, что в 20 км к западу от района Кызылтепе турецкой провинции Мардин. Зона патрулирования охватит сельские районы сирийского Дербесийя», – сообщает 1 ноября турецкое агентство Anadolu со ссылкой на министерство обороны республики.

В российском военном ведомстве рассказали РИА Новости, что в составе патруля бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун», а за безопасность будет отвечать БТР-82.



