Российские и турецкие военные начали патрулирование на севере Сирии
Военная полиция из России и турецкие силы впервые провели совместное патрулирование в северо-восточной Сирии после того, как Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган приняли решение об этом в Сочи.
«Конвой бронированных автомобилей ВС Турции пересек сирийско-турецкую границу у селения Севимли, что в 20 км к западу от района Кызылтепе турецкой провинции Мардин. Зона патрулирования охватит сельские районы сирийского Дербесийя», – сообщает 1 ноября турецкое агентство Anadolu со ссылкой на министерство обороны республики.
В российском военном ведомстве рассказали РИА Новости, что в составе патруля бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун», а за безопасность будет отвечать БТР-82.
Справка:
22 октября в Сочи прошла встреча президентов России и Турции, на которой был принят меморандум о взаимодействии. 24 октября СМИ рассказали о 276 российских военных полицейских и 33 единицах военной техники, которые отправят в арабскую республику. Военные из РФ должны были начать патрулирование на севере Сирии.
До встречи в Сочи Анкара провела в Сирии военную операцию под названием «Источник мира», которая была направлена и на борьбу с курдами, которых в Турции считают террористами.