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01.11.2019 13:04
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Петербургскому Флористу добавили ещё два месяца к сроку, добив наказание до 9,5 лет в колонии строгого режима

Смольнинский районный суд Петербурга огласил очередной приговор в отношении 31-летнего, ранее судимого, в том числе за убийство, Заура Гарифуллина. Напомним, за своё пристрастие к налётам на цветочные магазины его прозвали Флористом. 

Как сообщает 1 ноября объединённая пресс-служба судов Петербурга, Гарифуллину добавили два месяца заключения. По совокупности приговоров налётчик получил 9,5 лет в исправительной колонии строгого режима. Последний приговор касался нападения на цветочный магазин «Лагуна роз». 19 марта 2018 года мужчина напал на продавца, показал нож и потребовал отдать ему деньги. С собой он забрал почти 18,5 тысяч рублей. 

Ранее по 13 эпизодам Заур Гарифуллин был осуждён на 9 лет и три месяца лишения свободы. Ещё как минимум один приговор должен вынести в ближайшее время Кировский районный суд.


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