«Считаю, что виновен, посажу на 20 лет». Как очень молодая следователь учила детей показания давать

Следователь СК так расследовала дела о посягательстве на детей, что невиновные с трудом уходили от тюрьмы. Теперь она – помощник прокурора Центрального района Петербурга по надзору за предварительным следствием.

Следственный комитет Красносельского района Петербурга 28 октября прекратил уголовные дела, возбуждённые по статьям «побои» и «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» в отношении 36-летней сотрудницы УФСИН Евгении Ивановой. Процессуальная причина названа: «отсутствие события преступления». В материалах дела были лишь показания бывшего мужа Ивановой – он заявлял, что 10-летняя дочь Милана, живущая с матерью, получила от неё пять ударов тапком и восемь – ремнём.

Расследование вела 23-летняя следователь Анастасия Корниенко. По словам Ивановой, дочь допрашивали без неё, в присутствии отца. «Она говорила одно, но на протокол ложилось другое», – рассказала мать девочки. По словам самой Миланы, с которой поговорил 47news, следователь ей «не доверяла».

– Я ей рассказываю, что синяк у меня от того, что сестра хотела «лизуна» отобрать и кинула машинкой. А папа ей говорит: нет, это мама била тапком и кулаком. Следователь мне после этого: ой, да я понимаю, что ты врёшь, давай лучше говори по-честному. Спрашивала ещё, с кем я хочу жить, но когда в кабинете отец был, я боялась и говорила, что с ним. Много раз меня одно и то же спрашивала, возили меня много раз к ней, – не по-детски вспоминает Милана.

Евгения Иванова о своих допросах отозвалась тоже без приязни к следователю.





– Она говорила: мол, на что вы надеетесь? Всё равно дело пойдёт в суд – я следователь, я решаю. Спрашивала, откуда у детей синяки. Говорю ей: у детей всегда синяки, они бегают, носятся. Показала мне какую-то фотографию детских ног в бассейне и спрашивает: вы узнаёте свою дочь? Ответила ей: нет, у меня дети худощавые, а на фото ноги пухлые. Так и шло расследование.

По словам Ивановой, следователь не допросила ни соседей, ни родственников, ни педагогов в школе.

– Допросила одну соседку – и то после моих многочисленных жалоб, – рассказала собеседница.

Корниенко окончила юридический факультет два года назад с красным дипломом.

Любопытно, что Анастасия недавно мелькнула ещё в одной новости. «Фонтанка» сообщала 28 октября, что в Петербурге вынесен оправдательный приговор учителю физкультуры 375-й школы Красносельского района Виктору Хлупину. Он обвинялся в сексуальном насилии над 9-летней ученицей. Хлупина задержали в мае 2018 года. Базой дела стало детальное описании интимной сцены. Но эксперты пришли к выводу, что девятилетний ребенок не способен настолько тщательно описывать взрослые взаимоотношения. Мать школьницы созналась, что показания были написаны под диктовку девушки-следователя. Это и была Анастасия Корниенко.

По словам адвоката Хлупина, Игоря Алипа, на первом же допросе следователь была бескомпромиссна.

– Заявила с ходу: считаю, что виновен, посажу на двадцать лет. Примерно полгода дело нормально не расследовалось. Никто из педсостава опрошен не был, кроме директора. Экспертиза по частицам на одежде ничего не показала. В очной ставке нам отказали. Ходатайства ей было подавать бесполезно. Я немало лет отработал в прокуратуре, поэтому могу сказать, что качество следствия, мягко говоря, неудовлетворительное, – считает защитник.





По его словам, Корниенко предлагала негласную мену – полное признание вины в обмен на домашний арест вместо изолятора. Но понимания не нашла.

47news нашёл ещё одно похожее дело, которое расследовала Корниенко. Оно сейчас слушается в Красносельском суде. 30 октября прошлого года был задержан уроженец Афганистана Ниази Наджибула. Он гражданин России, живёт тут лет двадцать, работает таксистом. Четверо детей, трое из них несовершеннолетние. По версии защиты, в тот день Ниязи был дома, а его сын играл с 8-летним товарищем, пришедшим в гости. Жена с остальными детьми пошла по магазинам. В какой-то момент сын побежал в продуктовый за сладостями, а Ниази заметил у мальчика-гостя журнал, который тот пытался спрятать. Журнал оказался комиксами, но исписанный матерными словами и похабными рисунками. Гостя хозяин дома выгнал, и не исключено, что с подзатыльником. Тот рассказал матери, что взрослый снял с него штаны и с себя. По словам близких подсудимого, мальчик мог испугаться наказания, предположив, что Ниази позвонит его родителям.

– На видео допроса ребёнка видно, что текст заучен, читается на одном дыхании. Возможно, и снят не с первого дубля, а действия описаны чуть ли не по минутам, – рассказал адвокат Олег Васильев.

«Следов насилия врач не нашёл. Почти никто не был допрошен. Классная руководитель написала негативную характеристику на якобы пострадавшего, что склонен ко лжи. Следователь звонила, просила помягче написать, но получила отказ, – рассказала близкая знакомая семьи Анна, добавив, что тот самый журнал следователь к материалам суда так и не приобщила. – Сказала: я так хочу и не буду, сама знаю, как вести дело».

47news связался с Анастасией Корниенко, спросил, что она думает. Разговаривать девушка отказалась.

Кстати, в августе она уволилась по собственному желанию из Следкома и заняла должность помощника прокурора Центрального района Петербурга по надзору за предварительным следствием.

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