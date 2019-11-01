Пассажирка автобуса пострадала в ДТП в Колпино: на встречке оказался нетрезвый автомобилист

Один человек получил лёгкие травмы в результате ДТП в Колпино 1 ноября.

Два легковых автомобиля и автобус №196 попали в ДТП на улице Веры Слуцкой, сразу после поворота с Заводского проспекта, пишут местные жители в паблике «Автолюбители Колпино» «ВКонтакте». По словам очевидцев из «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», легковой автомобиль выезжал с парковки, его занесло прямо в автобус и от удара развернуло.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУП «Пассажиравтотранс», обслуживающем 196-й автобусный маршрут, по неустановленным причинам легковой автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. По предварительным данным, водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.





В автобусе пострадала одна пассажирка. Сотрудники скорой помощи осмотрели молодую женщину и отпустили домой.





