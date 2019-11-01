Работай по-белому, я всё прощу. Бизнес попросил главу Минфина объявить уголовную и налоговую амнистию

Общественная организация «Деловая Россия» письменно попросила первого вице-премьера Антона Силуанова освободить фирмы, решившие стать прозрачными и работать «по-белому», от налоговой и уголовной ответственности за «грехи» прошлого.

Как пишет 1 ноября РБК, в письме также предлагается ввести запрет на проведение проверок «обеленных» компаний на соблюдение требований, отсекаемых «регуляторной гильотиной», и аннулировать ранее принятые решения о штрафах за несоблюдение этих требований, прекратив соответствующие административные дела. Реакции Минфина и ФНС на предложение пока нет.

Напомним, что в Петербурге из тени, как ожидают эксперты, могут выйти тысячи самозанятых — испытанная в четырех регионах практика с 1 января может распостраниться и на Петербург.



