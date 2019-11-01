ЗСД благодарит водителей за аккуратность. Собственный вклад дороги – 200 тонн реагентов

Несмотря на то, что на этой неделе в Петербурге выпал снег и в первый «день жестянщика» значительно выросло число ДТП, на Западном скоростном диаметре повышенной аварийности не зафиксировано. Об этом «Фонтанке» сообщили 1 ноября в пресс-службе ООО «Магистраль Северной столицы».

Это первая неделя с регулярными переходами в зону отрицательных температур, и за пошедшие дни количество ДТП не превысило «летних» значений. Происходили в основном незначительные столкновения транспортных средств из-за невнимательности при перестроениях на подъездах к пунктам взимания платы, отмечают в МСС.

Эксплуатационные службы магистрали проводили и проводят превентивную противогололёдную обработку дороги. Особое внимание уделяется мостовым сооружениям, эстакадам, съездам на развязках. Начиная с первых эпизодических заморозков, то есть с 7 октября (на Северном участке), на ЗСД распределено в общей сложности около 200 тонн противогололёдных материалов.





МСС благодарит водителей за «внимательное отношение к вождению в непростой период смены сезонов, соблюдение Правил дорожного движения и подготовку транспорта к холодам» и просит и в дальнейшем соблюдать ПДД, выбирать подходящую к сезону резину и омывающую жидкость, при необходимости заменить щетки стеклоочистителя.

Подробнее о том, как готовиться к зиме, читайте в напоминалке «Фонтанки» «Как не встретить "день жестянщика". Несколько советов на скользкую тему». О том, как проводится уборка ЗСД, подробно рассказывалось в гиде «Фонтанки», созданном вместе с ООО «Магистраль Северной столицы» на основе вопросов от читателей.