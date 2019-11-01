В Нарьян-Маре арестовали предполагаемого убийцу детсадовца. Впустившего его охранника «Сказки» задержали

Суд решил поместить под стражу 36-летнего предполагаемого убийцу ребенка в детском саду «Сказка». Задержан и охранник заведения, который впустил злоумышленника.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и избрал в отношении подозреваемого в убийстве 6-летнего мальчика меру пресечения в виде заключения под стражу. <...> Также задержан сотрудник ООО ОП «Святогоръ», который осуществлял охрану помещений детского сада», – сообщает 1 ноября Следственный комитет России.

Подозреваемый отказался от дачи показаний. Ему будет предъявлено обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего).





Охранник детского сада, числящийся сотрудником ООО ОП «Святогоръ», по версии следствия, пропустил нетрезвого человека внутрь. «Подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников», – рассказали подробности в СК РФ.

Охранника теперь подозревают по части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека).

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по факту халатности работников детского сада «Сказка», которые не смогли обеспечить безопасность детей.

Накануне 36-летний местный житель убил шестилетнего ребенка во время «тихого часа». После убийства было возбуждено три уголовных дела. В Сети также появилось видео, которое сделано сразу после задержания. Местный житель по имени Денис Поздеев рассказывает, что прочел в книге заклинание «про вечную жизнь близким». Именно для этого, утверждает Поздеев, было необходимо убить маленького ребенка. Издание с заклинанием он купил в книжном магазине. На вопрос полиции о том, что с ним будет дальше, Поздеев уверенно заявил: «Тюрьма».