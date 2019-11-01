Открыты продажи машиномест в подземном паркинге ЖК «Охта Хаус» от «Эталон ЛенСпецСМУ»

ГК «Эталон»

Стартовали продажи машиномест в подземном паркинге корпуса 6.3 жилого комплекса комфорт-класса «Охта Хаус». Комплекс возводит компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

При единовременной оплате место для автомобиля можно приобрести со скидкой 5%. Также доступна беспроцентная рассрочка от застройщика до марта 2021 года при первоначальном взносе от 10% от стоимости парковочного места. «Эталон ЛенСпецСМУ» также предоставляет 5% скидку с первоначального взноса. Цены на старте продаж начинаются от 750 тыс. рублей при условии единовременной 100% оплаты.

Жилой комплекс «Охта Хаус» общей площадью 142 тыс. кв. м возводится на берегу реки Охты по адресу: ул. Лагоды, д 6-7, литер А. Жилой комплекс будет состоять из трех 22-этажных и одного 20-этажного корпуса. В ЖК «Охта Хаус» представлены 1 683 квартиры с широкими комнатами и планировками европейского уровня. Покупателям доступны квартиры от студий до трехкомнатных. На территории «Охта Хаус» будут оборудованы детские и спортивные площадки. Живописное окружение проекта – парки, скверы и набережную реки Охты дополнят декоративное озеленение и зоны отдыха, что предоставит будущим жителям возможность для активного досуга и прогулок на свежем воздухе. На первых этажах комплекса расположатся магазины, аптеки, салоны красоты и пекарни.

Завершение строительства жилых корпусов 6.1, 6.3, 7.1 запланировано на I квартал 2021 года, корпуса 7.3 – на I квартал 2022 года.

Подробнее с условиями предоставления рассрочки от застройщика можно ознакомиться по тел. 8 (812) 416-09-02

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Охта Хаус» – застройщик АО "ЭТАЛОН ЛЕНСПЕЦСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/okhta-khaus/