Дело вкуса. Отравившихся артистов Мариинского театра кормил московский сервис по доставке еды

Обед для отравившихся артистов Мариинского театра заказали в московском сервисе по доставки еды «Дело вкуса». Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в компании первого ноября.

«Мы в курсе ситуации», — отметили в службе заказов компании. Предоставить контакты руководства отказались.

На сайте сервиса еды «Дело вкуса» указано, что фирма зарегистрирована на индивидуального предпринимателя Сергея Анисимова. По данным СПАРК, Анисимов является одним из совладельцев ООО «Городская служба питания».

Накануне оркестр Мариинского театра выступил на фестивале в московском концертном зале «Зарядье». Артистов кормили обедом из ланч-боксов. После еды музыкантам стало плохо, на место вызывали скорую. Читатели «Фонтанки» прислали фотографии с машинами СМП, которые стояли возле «Зарядья» накануне вечером.





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