ОМОН и перекрытие движения у Мариинского театра парализовали улицы

Локальный транспортный коллапс возник в первой половине дня 1 ноября в районе Коломны в Адмиралтейском районе Петербурга.

О перекрытии улицы Декабристов и оцеплении ОМОНа вокруг Мариинского театра сообщают горожане в соцсетях и в письмах в редакцию «Фонтанки». Заторы образовались и на Декабристов, и на улице Глинки, и на проспекте Римского-Корсакова (почти километровый). По предварительным данным «Фонтанки», там проводились учения.

При этом в целом по городу обычные для этого времени суток «жёлтые» 4 балла. В других районах необычных заторовых ситуаций не наблюдается.

Мариинский театр сегодня попал в новостные ленты в связи с ещё одним поводом. В Москве артистам стало плохо после выступления в парке «Зарядье». Госпитализированы шесть человек.



