Дело «Седьмой студии» начали слушать повторно. Суд не стал брать с Серебренникова подписку о невыезде

Мещанский суд в Москве приступил к повторному рассмотрению уголовного дела «Седьмой студии» и режиссера Кирилла Серебренникова, решая вопрос о мере пресечения обвиняемым.

«Прокурор просил отправить фигурантов дела «Седьмой студии» под подписку о невыезде, поскольку они обвиняются в тяжком преступлении, а ущерб не погашен. Суд не поддержал ходатайство прокурора, отказавшись брать с Серебренникова и других участников дела подписки о невыезде», – сообщает 1 ноября издание «Ведомости».

Один из фигурантов дела, Алексей Малобродский, напомнил, что суд уже отменил ему меру пресечения. Кирилл Серебренников, в свою очередь, заверил, что фигуранты заинтересованы в посещении заседаний для доказательства своей невиновности.



