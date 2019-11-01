Дело «Седьмой студии» начали слушать повторно. Суд не стал брать с Серебренникова подписку о невыезде
Мещанский суд в Москве приступил к повторному рассмотрению уголовного дела «Седьмой студии» и режиссера Кирилла Серебренникова, решая вопрос о мере пресечения обвиняемым.
«Прокурор просил отправить фигурантов дела «Седьмой студии» под подписку о невыезде, поскольку они обвиняются в тяжком преступлении, а ущерб не погашен. Суд не поддержал ходатайство прокурора, отказавшись брать с Серебренникова и других участников дела подписки о невыезде», – сообщает 1 ноября издание «Ведомости».
Один из фигурантов дела, Алексей Малобродский, напомнил, что суд уже отменил ему меру пресечения. Кирилл Серебренников, в свою очередь, заверил, что фигуранты заинтересованы в посещении заседаний для доказательства своей невиновности.
Справка:
По версии обвинения, при реализации проекта «Платформа» сотрудники «Седьмой студии», включая режиссера Кирилла Серебренникова, получали значительные зарплаты, а расписывались за меньшие суммы и ими отчитывались. Разница в документальных цифрах и общем объеме госфинансирования «Платформы», около 130 млн рублей, считается похищенной. Вместе с Серебренниковым судили руководителя «Седьмой студии» Юрия Итина, главу «Гоголь-центра» Алексея Малобродского и бывшую сотрудницу Минкульта Софью Апфельбаум.
В сентябре судья Ирина Аккуратова нашла нарушения в обвинительном заключении и решила вернуть дело в прокуратуру, гособвинение выступило против. Мосгорсуд отменил решение о возврате. Ранее результаты экспертизы показали, что на создание проекта «Платформа», средства для реализации которого считаются похищенными, культурные деятели потратили даже больше, чем было выделено. По словам адвоката Дмитрия Харитонова, это свидетельствует о том, что Кирилл Серебренников «не украл у государства, а сэкономил».