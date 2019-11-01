Десять банков аккредитовали VIII квартал Golden City

К моменту старта продаж квартир в VIII квартале Golden City, который Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, жилой комплекс аккредитовали десять ведущих банков.

Среди партнеров компании: Альфа-Банк, Банк ДОМ.РФ, Сбербанк, Ак Барс Банк, ВТБ, Металлинвестбанк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Банк Санкт-Петербург, Росбанк.

Например, процентная ставка от Альфа-Банк для приобретения недвижимости в VIII квартале Golden City начинается от 8,49% годовых, первоначальный взнос – от 10%. Сумма кредита – от 600 тыс рублей до 50 млн рублей. Срок кредитования – от 3 до 30 лет. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://alfabank.ru

Семьи, в которых с 01.01.2018 по 31.12.2022 родился второй или последующий ребенок, могут приобрести квартиру по программе «Семейная ипотека». Например, Промсвязьбанк предлагает воспользоваться программой с начальной ставкой от 4,65%, срок кредитования от 3 до 25 лет, сумма кредита – от 500 тыс рублей до 12 млн рублей. Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.psbank.ru

Общая площадь VIII квартала составляет 55 300 кв. м, жилой комплекс переменной этажности (от 6 до 20 этажа) предусматривает строительство 482-х квартир. На первом этаже спроектированы коммерческие помещения, где разместятся предприятия сферы услуг, на нижнем этаже – подземный паркинг. Ввод в эксплуатацию VIII квартала Golden City планируется во втором квартале 2022 года.

В рамках проекта бизнес-класса Golden City будет возведено шесть кварталов общей площадью более 450 000 кв. м. В активной стадии строительства находятся VI и VII кварталы. Квартирография включает несколько десятков планировочных решений, в том числе двухуровневые квартиры и квартиры с террасами. Жилые помещения имеют свободную планировку и панорамное остекление. Собственный благоустроенный двор с ландшафтным дизайном, коммерческая инфраструктура на первых этажах, подземный паркинг, дизайнерское оформление мест общего пользования – основные преимущества жилого комплекса.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents

АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г., АО «Банк ДОМ.РФ».Универсальная лицензия ЦБ РФ № 2312 от 19 декабря 2018 г., ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г., ПАО «АК БАРС» лицензия Центрального банка №2590 от 12.08.2015г., ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г., ПАО АКБ «Металлинвестбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2440 от 21.11.2014г, ПAO «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17.12.2014г., АО Банк ГПБ (Газпромбанк) лицензия Банка России №354, ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г., ПАО РОСБАНК, Генеральная лицензия №2272 от 28.01.15г.