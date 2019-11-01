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01.11.2019 12:01
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Суд признал законным внесение ФБК Навального в реестр иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал, что Минюст законно включил Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в реестр НКО-иностранных агентов. Об этом 1 ноября сообщает «Интерфакс». 

Представители ФБК подчеркивали, что платеж из Испании, на который ссылались представители Минюста, был возвращен отправителю. Однако ведомство это не устроило.

«Фонд распорядился данными денежными средствами не тогда, когда он получил их, а после наступления для него правовых последствий. Это очень удобная позиция, совершенно не правовая, похожая на злоупотребление. Если в таком ключе будут действовать все некоммерческие организации, которые хотели бы уклониться от иностранного финансирования, то это будет достаточно комфортно. В данном случае мы полагаем, что действия, которые были совершены после наступления последствий, юридического значения по данной категории не имеют», – заявила в суде представительница Минюста.

При этом в ФБК пояснили, что перевод из Испании пришел в начале сентября, когда счета фонда были заблокированы и вернуть его было невозможно. Напомним, Минюст включил ФБК в список НКО-иноагентов 9 октября. Сам фонд настаивает, что получает только российское финансирование. При этом сам автор перевода, который вызвал столько проблем, — испанец Роберто Фабио Монда Карнедаса — не смог объяснить журналистам, зачем помогал ФБК. Более того, он даже название этой организации не смог назвать правильно


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