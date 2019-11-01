Новое приложение для оформления ДТП: заполнять бумажный бланк не нужно, а вот схему рисовать придётся

В Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Московской области и Татарстане с 1 ноября разрешено оформлять лёгкие ДТП по европротоколу онлайн, через специальное приложение «Помощник ОСАГО», не заполняя бумажный бланк. Как обычно при европротоколе, это касается ДТП без пострадавших, с участием не более двух машин, если у водителей нет разногласий по поводу обстоятельств происшествия.

Сервис доступен для любого гражданина России, зарегистрированного на портале «Госуслуги». Данные участников приложение получит автоматически из системы госуслуг и от РСА, пишет «Коммерсантъ». Авария оформляется на смартфоне одного из водителей. Можно выбрать вариант оформления с фотофиксацией или без нее – во втором случае максимальная сумма выплат снижается с максимальных 400 до 100 тысяч рублей. Схему ДТП нужно зарисовать на бумаге, затем сфотографировать с помощью приложения. Сформированный черновик извещения о ДТП должен подтвердить второй участник: приложение сгенерирует QR-код, второй водитель подносит камеру телефона, считывает код и переходит на портал госуслуг. Далее нужно согласиться или отклонить извещение, если требуется внести исправления – на это есть одна попытка. Если всё правильно, на смартфон придет уведомление, после чего участники аварии могут разъезжаться.

Исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев объяснил ТАСС, почему в качестве экспериментальных выбраны только пять регионов. «Потому что эти регионы наиболее обеспечены мобильной связью, с хорошей зоной покрытия, люди активнее пользуются мобильными устройствами, плюс к этому страховых компаний здесь больше», – говорит Уфимцев.

В правительстве считают, что использование этого суперсервиса сократит время на оформление ДТП до 15 минут и, как следствие, количество связанных с авариями пробок на дорогах. Эксперты «Коммерсанта» полагают, что в стрессовой ситуации приложением воспользоваться будет непросто.





C 1 октября зафиксировать аварию можно и в мобильном приложении Российского союза автостраховщиков «ДТП Европротокол» даже в случае разногласий между водителями, но с заполнением извещения в рукописной форме. В первые дни от пользователей поступило много жалоб; «Фонтанка», протестировав сервис, тоже нашла недочёты. После этого приложение обновили.